Это отличный способ сэкономить, но перед этим нужно знать несколько моментов.

Покупатели всё чаще смотрят в сторону восстановленных ноутбуков, пытаясь сэкономить на технике, которая в новом виде стоит ощутимо дороже. Но однозначного ответа, выгоднее ли они по сравнению с бюджетными моделями, нет, перед покупкой приходится учитывать сразу несколько факторов.

Восстановленный ноутбук - это устройство, которое уже было у предыдущего владельца и вернулось производителю или продавцу по разным причинам. Иногда его сдают при апгрейде, а бывает, что ноутбук ремонтируют после обнаруженного дефекта и отправляют обратно в продажу.

Перед повторной реализацией такие машины проходят проверку, этим занимаются либо сами бренды вроде Apple, Dell и Lenovo, либо крупные ритейлеры.

Покупателю важно подойти к выбору без спешки. Хорошая сделка на восстановленную модель может оказаться бессмысленной, если в этот же момент новый ноутбук стоит дешевле из-за скидок. Поэтому всегда стоит сравнить несколько предложений и понять, что именно входит в конфигурацию.

Обычно в таких устройствах не самое современное железо, но для многих задач этого достаточно. Единственное важное правило - избегать старых Windows-ноутбуков, которые не поддерживают Windows 11, потому что Windows 10 уже не поддерживается.

Отдельный момент - гарантия. У разных продавцов она может отличаться в разы, к примеру, у Apple восстановленные Mac получают возможность подключения AppleCare так же, как и новые модели.

При этом стоит помнить, что восстановленная техника и просто б/у - не одно и то же. Восстановленная техника проходит диагностику, замену изношенных деталей и чистку, а также приходит без следов серьёзной эксплуатации. В то же время подержанный ноутбук может быть в любом состоянии - от почти идеального до предсмертного.

Тем, кто разбирается в технике и умеет проверять устройства перед покупкой, ничто не мешает взять обычный подержанный ноутбук и сэкономить. Главное - внимательно осмотреть устройство, протестировать его и убедиться, что продавец не пытается продать проблему под видом выгодной сделки.

