7 растений, которые привлекут удачу и позитивную энергию в дом

Специалситы индийской системы дизайна назвали 7 растений, которые рекомендуются для привлечения удачи и позитивной энергии в дом.

Согласно традициям Васту-шастры, существуют некоторые комнатные растения, наличие которых улучшает окружающую среду и энергию в нем.

Васту-шастра - это традиционная индийская система архитектурного планирования и дизайна. Специалситы этой системы назвали 7 растений, которые рекомендуются для привлечения удачи и позитивной энергии в дом, пишет Times of India.

Тулси (священный базилик)

Это растение действует как источник энергии, очищая окружающую среду и устраняя негативную энергию из дома. В идеале это растение следует размещать в северном, северо-восточном или восточном углу дома. Это растение способно освежать окружающую среду и обладает многочисленными лечебными свойствами.

Денежное дерево (потос)

Денежное дерево считается символом денег, процветания и финансовой безопасности в Васту-шастре. Считается, что зеленая листва денежного дерева приносит удачу в дом и способствует притоку позитивной энергии. Денежное дерево также символизирует успех, если его побеги здоровы и растут вверх.

Счастливый бамбук (драцена)

В Васту-шастре считается, что счастливый бамбук приносит удачу, позитив и гармонию в дом. Его часто размещают на востоке или юго-востоке, чтобы максимизировать благоприятную энергию и способствовать процветанию. Традиционно количество стеблей также имеет значение, например, пять - для здоровья, восемь - для роста и изобилия.

Сансевиерия

В Васту-шастре сансевиерия ценится за защитные свойства и способность очищать энергию. Считается, что при размещении в юго-восточном или южном углу дома растение помогает уменьшить негативную энергию, улучшить концентрацию внимания и самочувствие. Кроме того, ночью растение выделяет кислород, способствуя очищению воздуха; оно поддерживает физическое и энергетическое равновесие.

Арековая пальма

Растение известно способностью дарить ясность ума и спокойствие. Размещение ее в восточной или северной части дома также позволит уравновесить атмосферу в доме. Она является естественным увлажнителем и очистителем воздуха в доме.

Спатифиллум (мирная лилия)

В Васту-шастре мирная лилия символизирует мир, гармонию и духовное спокойствие. Мирную лилию обычно ставят в спальне в тихой части дома, где обычно бывает тихо. Ее цветы и листья помогают очистить негативную энергию, создавая спокойную атмосферу. Это растение также является хорошим средством для очищения воздуха.

Алоэ вера

Это растение обладает множеством целебных свойств, а также способностью привлекать позитивную энергию. Алоэ вера способствует поддержанию здоровья, процветания и развития, а также плавному потоку энергии в доме. Это также эффективный натуральный освежитель воздуха.

