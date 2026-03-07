Появилось объяснение мошеннической схемы с "тихими" звонками.

Каждый человек хоть раз попадал в ситуацию, когда вы принимаете вызов от незнакомого номера и слышите в ответ лишь тишину. Такие "молчаливые" прозвоны могут раздражать, особенно когда ждете действительно важный звонок. Но зачем звонят и молчат в трубку - не совсем понятно, ведь на первый взгляд выгоды для мошенников в этом нет.

Мы разобрались, по какой причине абонентам звонят и сбрасывают с разных номеров, как реагировать на такие вызовы и что делать, если мошенники звонят по телефону. Обязательно поделитесь этой информацией с друзьями и старшими родственниками.

Почему звонит неизвестный номер и сбрасывает или молчит

Как оказалось, молчаливые звонки - это давняя и популярная мошенническая схема. Ее суть объяснил IT-ресурс ZDNET.

Вызов, во время которого незнакомцы звонят и молчат в трубку или сбрасывают - это чаще всего не случайность и не чья-то ошибка. Это автоматизированная разведка перед мошеннической операцией. Такие махинации проводятся в промышленных масштабах - атакуются сотни или даже тысячи номеров. И перед тем, как вкладывать ресурсы в схему, аферисты проверяют абонентов. Нередко такие вызовы проводятся не вручную, а с помощью ботов.

Таким образом, звонки с неизвестных номеров каждый день - это предварительная проверка мошенниками того, что номер активен и им пользуется реальный человек. Если на вызов ответили, злоумышленники понимают - на другом конце трубки действительно кто-то есть.

Когда спамеры звонят и молчат в трубку на мобильный - это лишь первый этап "схемы". Если ответить на вызов, ваш номер будет помечен как активный, добавлен в список обзвона и передан мошенникам. В дальнейшем на вас может осуществляться рассылка вирусных электронных писем или фишинговые звонки. Также злоумышленники могут попытаться взломать электронную почту, получить доступ к сим-карте или банковскому аккаунту.

Также иногда бывает, что на звонок с незнакомого номера поступает ответ с задержкой. Если звонят и молчат в трубку некоторое время, а потом отвечают, то вас переключили на оператора. Во многих схемах боты одновременно звонят многим абонентам, и если кто-то из них ответил, система перенаправляет вызов оператору. Таким образом можно с максимальной эффективностью проверить много номеров.

Можно ли отвечать на незнакомые номера

Хоть мы разобрались, для чего звонят с разных номеров - что делать с этим, не очень понятно. Некоторые люди выбирают игнорировать незнакомые вызовы. Метод, безусловно, эффективный, но есть риск отклонить звонок реального человека.

Другие берут трубку, но ничего не произносят первые. Есть распространенная версия, почему нельзя говорить "да" по телефону - якобы ваш голос запишут на диктофон и потом будут использовать для взлома личных данных или оформления кредитов.

Как говорят эксперты, такое вряд ли случится - короткого приветствия не хватит злоумышленникам, чтобы подделать голос. Но на всякий случай лучше не давать им такого шанса. Если мошенник уже взломал часть ваших данных, то запись голоса может стать финальным штрихом для завершения схемы.

Специалисты дали три совета о том, как вести себя с незнакомыми звонками.

Вариант первый: просто положить трубку, если вам никто не отвечает. Причина, почему лучше не отвечать на незнакомые номера, в том, что при отсутствии ответа ваш номер могут пометить как неактивный. Тогда есть шанс, что злоумышленники потеряют к вам интерес.

Вариант второй: оставаться на линии, но выключить микрофон и ничего не говорить. Если на проводе тишина, то это, скорее всего, действительно спамеры, а не реальные люди.

Вариант третий: использовать программы для телефона, что фильтруют звонки мошенников, например, RoboKiller, Truecaller, Hiya и другие. Такие приложения автоматически блокируют вызовы номеров, которые были отмечены как спам другими пользователями.

