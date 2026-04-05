С помощью одного трюка с переадресацией вы немедленно остановите спам-звонки

Стандартная функция переадресации может помочь вам против телефонного спама.

Переадресация вызовов, помимо обычного использования, может служить и особой цели – защите от нежелательных звонков. Будь то разгар совещания, сосредоточенная работа или просто момент, когда хочется тишины, телефон часто звонит в самых неподходящих ситуациях. Особенно раздражают предполагаемые спам-звонки с неизвестных номеров.

Простой трюк с переадресацией может сделать так, что в будущем такие абоненты будут автоматически слышать сигнал "занято". Вам самим для этого больше ничего делать не придется, пишет Focus.

Переадресация - для чего она предназначена на самом деле

Переадресация вызовов – это одна из тех скрытых функций телефона, которая становится интересной только тогда, когда вы не можете подойти к трубке. Она автоматически перенаправляет входящие вызовы на другой номер или на голосовую почту, например, если линия занята, никто не поднимает трубку или сеть недоступна. В повседневной жизни это удобно, так как важные звонки не пропадают бесследно, а попадают туда, где вы сможете их обработать.

На Android-смартфонах, таких как устройства Samsung, эту функцию обычно можно найти в приложении "Телефон" через меню из трех точек в верхнем правом углу. Там вы выбираете "Настройки" > "Дополнительные услуги" и, наконец, "Переадресация вызова". Здесь вам доступны различные варианты, из которых вы выбираете нужный тип переадресации и номер целевого телефона.

На iPhone это делается аналогично через настройки. Там вы нажимаете на "Приложения" > "Телефон" > "Переадресация". Вы активируете ее соответствующим переключателем и затем вводите нужный номер в пункте "Переадресовать". Apple также подчеркнула, что активация должна происходить в зоне действия мобильной сети; в случае с Dual-SIM сначала нужно выбрать соответствующую линию.

Что еще можно сделать с помощью переадресации

Помимо обычного использования, с помощью небольшой хитрости можно поступить иначе, если вы хотите полного спокойствия от неизвестных или спам-звонков. Однако есть небольшой нюанс, так как этот трюк влияет на все остальные попытки связаться с вами по телефону. Поэтому вам следует использовать эту функцию только тогда, когда вы не ждете важных звонков, или деактивировать ее, как только захотите снова стать доступным.

Суть в следующем: вы автоматически перенаправляете все входящие вызовы на недоступный номер – например, на несуществующий вымышленный номер. Звонящий думает, что вы сейчас разговариваете, обычно кладет трубку и пробует перезвонить позже. Для вас же телефон остается безмолвным.

На Android-устройствах, таких как Samsung, для этого нужно активировать опцию "Всегда переадресовывать" в настройках переадресации и ввести выбранный вами номер. На iPhone вы сначала активируете переадресацию, а затем вводите соответствующий номер.

Что сделать не получится

К сожалению, настроить выборочную переадресацию только для определенных телефонных номеров напрямую невозможно ни на Android, ни на iPhone. Причина в том, что эта функция не является опцией самого смартфона, а управляется оператором мобильной связи в сети. Там можно установить только общие правила, например, что переадресовываются все звонки или только звонки при занятой линии, но фильтрация по отдельным номерам не предусмотрена.

Если вы хотите избавиться от конкретных абонентов, остается только путь через настройки самого устройства. И Android, и iOS позволяют блокировать определенные контакты, из-за чего их звонки обычно отклоняются мгновенно. Кроме того, существуют такие функции, как отключение звука для неизвестных абонентов или режимы фокусирования, при которых проходят звонки только от выбранных контактов. Настоящую переадресацию отдельных номеров этим не заменить, но на практике достигается очень похожий эффект.

