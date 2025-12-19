Люди убили это существо в тот же день, когда нашли его.

На Земле до сих пор встречаются виды, которые застали еще эпоху динозавров. Однако, когда речь идет о продолжительности жизни конкретной особи, временные рамки радикально уменьшаются, и ни о каких миллионах лет уже не может быть и речи. Как пишет IFL-Science, самое старое животное, возраст которого был подтвержден учеными, прожило лишь чуть более 500 лет.

В 2006 году исследователи извлекли со дна океана у берегов Исландии крупного двустворчатого моллюска вида океанский квахог (Arctica islandica). Возраст животного определяли по аналогии с датировкой деревьев: на раковинах этих моллюсков формируются ежегодные кольца роста, которые можно посчитать, чтобы узнать, сколько лет прожило существо.

Этот своеобразный "дневник жизни" животного можно увидеть под микроскопом: периоды быстрого роста чередуются с тонкими линиями, когда рост замедляется или временно останавливается. То, что эти слои формируются именно раз в год, ученые подтвердили, сравнивая их с сезонными изменениями в химическом составе раковины и с помощью экспериментов с повторным выловом меченых моллюсков.

Именно этот метод применили ученые в 2006 году, пытаясь точно установить возраст найденного экземпляра.

"Ежегодный подсчет полос на разрезе раковины показал, что этот моллюск прожил более 405 [лет], что делает его самым старым моллюском и, возможно, самым старым неколониальным животным, которое до сих пор было задокументировано", - говорилось в научной публикации 2006 года, посвященной этому моллюску.

Однако более поздние исследования показали, что даже эта впечатляющая цифра была заниженной. Радиоуглеродный анализ дал немного больший результат: моллюск прожил 507 лет. Таким образом, он родился примерно в 1499 году - в эпоху китайской династии Мин, из-за чего журналисты быстро окрестили его "Мин".

Для вида Arctica islandica такая необычайная продолжительность жизни - скорее правило, чем исключение. Многие особи этого вида регулярно достигают столетнего возраста и значительно его превосходят.

Причины этого феноменального долголетия связаны с особенностями физиологии, а возможно, и генетики этих существ.

"A. islandica имеет очень низкое потребление кислорода. Когда животное имеет такой медленный метаболизм, это обычно также означает, что оно имеет очень долгую жизнь. Однако я также считаю, что частично причина его долголетия кроется в его генах", - сказала морской биолог Дорис Абеле изданию Science Nordic.

Горькая ирония заключается в том, что именно желание точно определить максимальный возраст этого вида стало причиной гибели Мина. Моллюск, который застал Реформацию, колонизацию Америки и промышленную революцию, умер тогда же в 2006 году. Наиболее вероятной причиной было его замораживание сразу после вылова с океанского дна. Таким образом, человечество обнаружило самое старое известное животное - и убило его в тот же день.

