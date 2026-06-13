Начал появляться один из самых ценных грибов: почему он даже лучше, чем белый

Ореховые нотки и насыщенный вкус делают его желанной находкой для любителей грибных блюд.

Любителям "тихой охоты" не нужно ждать осени, чтобы отправляться в лес. Уже в июне там массово появляется один из самых ценных съедобных грибов, который многие грибники и кулинары считают даже более вкусным, чем белый гриб.

Речь идет о сетчатом боровике (дубовом белом грибе) – летней разновидности белого гриба, которая отличается насыщенным ореховым ароматом и нежным маслянистым вкусом, пишет Kobieta. Хотя традиционно грибной сезон ассоциируется с осенью, опытные грибники знают, что первые ценные находки можно делать уже в конце весны и начале лета. При благоприятных погодных условиях сетчатый боровик начинает появляться еще в мае, а пик его роста приходится на июнь и первую половину июля.

Внешне этот гриб похож на обычный белый гриб, однако имеет ряд характерных особенностей. Его ножка покрыта заметной светлой сеточкой, а шляпка отличается бархатистой поверхностью, напоминающей замшу. Кроме того, на кожице часто появляются небольшие трещины.

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Главной причиной популярности сетчатого боровика считаются его вкусовые качества. По мнению многих гурманов, этот гриб обладает более выраженным ароматом, особенно после сушки. Ореховые нотки и насыщенный вкус делают его желанной находкой для любителей грибных блюд.

Где найти сетчатого боровика

Найти сетчатый боровик можно преимущественно в лиственных и смешанных лесах. Чаще всего он растет под дубами и буками. Для активного роста грибу необходимы умеренные температуры - от 15 до 25 градусов тепла, а также сочетание теплых дней, прохладных ночей и умеренных осадков.

Специалисты отметили, что именно такие погодные условия создают идеальный микроклимат для появления одного из самых ценных представителей грибного царства.

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Ранее биолог рассказал, как не ошибиться при сборе грибов и понять где ядовитые, а где съедобные. По словам биолога, нельзя есть те грибы, которые вам неизвестны, и те, в неядовитости которых вы не уверены.

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