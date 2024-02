Включение различных семян в повседневные блюда - это простая и эффективная стратегия разнообразить питание.

Семена существуют уже миллионы лет и служат основой жизни растений, но только недавно их невероятную питательную ценность начали ценить по-настоящему. Они являются концентрированным источником питательных веществ, которые могут творить чудеса с нашим здоровьем, пишет Eat This, Not That.

Поскольку семена являются отличным источником клетчатки, употребление их достаточного количества может снизить риск развития рака толстой кишки, обогатить кишечный микробиом и поддержать баланс сахара в крови.

Так что, включение различных семян в повседневные блюда - это простая и эффективная стратегия разнообразить питание.

6 самых полезных семян

Несмотря на то, что существует много разных семян, специалисты особенно выделяют шесть самых полезных для здоровья:

Семена чиа. Согласно метаанализу 2021 года, семена чиа, как растительный источник жирных кислот омега-3, могут поддержать здоровье вашего сердца, снижая общий уровень холестерина. Также было доказано, что семена чиа снижают кровяное давление у людей с диабетом 2 типа.

Льняные семена. Они обладают множеством преимуществ для здоровья: могут помочь уменьшить запоры, разнообразить кишечный микробиом, снизить систолическое и диастолическое артериальное давление и уменьшить скачки уровня сахара в крови после приема пищи с высоким содержанием углеводов.

Семена конопли. Они богатые полезными жирами и имеют оптимальное соотношение (3:1) жирных кислот омега-6 и омега-3, что важно для предотвращения развития хронических заболеваний.

Киноа (лебеда). Согласно метаанализу 2020 года, добавление киноа в ваш рацион может поддержать здоровье сердца за счет снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также киноа является отличным источником растительного белка, и включение ее в веганскую диету помогает решить распространенную проблему потребления белка.

Кунжут. Хороший источник витаминов B1, B3 и B6. Витамин B6 необходим для метаболизма углеводов, жиров и белков. Также известно, что лигнаны, компоненты семян кунжута, обладают противовоспалительными свойствами и противораковым действием.

Семена тыквы. Они очень питательны, содержат белок, магний, а также являются хорошим источником цинка, фосфора, калия и селена, антиоксидантов и полезных полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

