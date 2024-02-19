В списке есть имбирь и черный перец.

Некоторые специи улучшают работу мозга, и они отлично подойдут к утренней чашке кофе, пишет shefinds.com.

Невролог, специализирующийся на здоровье мозга и исцелении, Брэндон Кроуфорд назвал пять таких специй, рассказав об их свойствах.

Какие специи добавлять в кофе - список

По словам доктора, улучшают работу мозга следующие специи:

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Корица. Это мощный источник антиоксидантов, имеющих решающее значение для защиты нервной системы от окислительного стресса. Корица также может регулировать уровень сахара в крови, что имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций и предотвращения нейродегенеративных заболеваний, сказал специалист. Более того, добавление корицы в кофе может даже стать эффективным способом ускорить потерю веса.

Куркума. Эта специя известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она может помочь уменьшить воспаление и окислительное повреждение головного мозга.

Имбирь. Известный своими мощными противовоспалительными свойствами, имбирь может помочь улучшить когнитивные функции, уменьшая воспаление и окислительный стресс, заявил Кроуфорд.

Мускатный орех. Нейропротекторные свойства мускатного ореха могут улучшить память и предотвратить дегенерацию нервных путей. Также он повышает настроение, что может способствовать более сосредоточенному и позитивному психическому состоянию рассказал доктор.

Черный перец. Он может не только придать уникальный вкус утренней чашке кофе, но и принести существенную пользу для здоровья мозга, особенно в сочетании с куркумой, заявил Кроуфорд.

Ранее была названа специя №1, которая помогает снизить кровяное давление.

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