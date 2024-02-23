Рассказываем, как можно проверить семена на всхожесть с помощью копеечных средств.

Проверить семена на всхожесть должен каждый огородник - это необходимо для того, чтобы вы могли заранее выяснить, сколько семян вам нужно для посадки, и какое количество ростков они дадут. УНИАН выяснил три элементарных способа такой проверки.

Как проверить семена на всхожесть в соленой воде

Заранее важно знать, что такой метод помогает понять качество посадочного материала - больше ничего. Однако, это тоже необходимо - бывают семена, которые с виду кажутся удачными, но и в итоге из них ничего не вырастает.

Записывайте, как проверить семена на всхожесть в соленой воде:

Видео дня

сделать раствор (1 ч.л соли на 1 л воды);

вылить его в емкость, туда же поместить семена;

подождать 2-3 часа.

По истечение этого времени необходимо взглянуть на посадочный материал. Какие семена всплывают - те плохого качества, а остальные, опустившиеся на дно емкости, хорошего качества и пригодны к посадке. Их можно промыть и высушить, если не собираетесь высаживать прямо сейчас, или замочить, а потом помещать в грунт.

Как можно определить пригодность семян к посеву влажной салфеткой

Второй вариант, который можно использовать перед тем как приготовить солевой раствор для проверки семян или вообще вместо него. Вам нужно взять влажную салфетку (или намочить обычную), постелить ее на дно большой емкости, а откалиброванные семена разложить на ней, сохраняя расстояние между каждой семечкой. Накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и оставить в таком виде на несколько дней. Каждый день нужно снимать крышку и проветривать семена - это поможет избежать образования плесени и пересыхания салфетки.

Как проверить семена на всхожесть древесными опилками

Если вы собрались выращивать фасоль, горох, арбуз или кабачки, то можете проверить семена на всхожесть таким способом. Вам следует взять опилки, слегка намочить их водой (увлажнить) и равномерно распределить на дне выбранной емкости слоем в 2 см. Далее разложить семена, сохраняя расстояние в 1-2 см между каждой семечкой. Засыпать слоем опилок и убрать на проращивание. Через несколько дней вы увидите результат и сами поймете, какие семена пригодны к посадке.

Вас также могут заинтересовать новости: