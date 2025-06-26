Для исследования ученые использовали современные технологии.

С помощью известного археологического открытия ученые подтвердили существование сети подземных тоннелей под миланским замком Сфорца, именно так, как это было показано на рисунках Леонардо да Винчи более 500 лет назад. Об этом пишет Farmingdale.

Замок Сфорца, который был реконструирован в 15 веке Франческо Сфорца, герцогом Милана, стал символом богатого исторического наследия города. В частности, недавние исследования подтвердили, что рисунки подземных ходов Леонардо да Винчи были не только концептуальными, но и означали реальные тоннели под крепостью.

Для исследования ученые использовали георадар и технологию лазерного сканирования, чтобы исследовать несколько метров под фундаментом замка. Их результаты показали запутанную сеть ходов, которые, скорее всего, служили нескольким целям во время жизни в замке.

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"Тоннели, которые задокументировал Леонардо, кажется, являются лишь одной частью сложной подземной системы. Наша технология обнаружила ранее неизвестные ходы и создала новые направления исследований для изучения этих тайных проходов", - отметила исследовательница из Миланского политехнического университета Франческа Биоло.

По словам экспертов, эти ходы могли служить в первую очередь для военных операций, обеспечивая стратегические преимущества во время конфликтов. Однако некоторые разделы, скорее всего, имеют другие функции.

"Один из самых известных ходов соединяет замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие - церковью, где хранится шедевр Леонардо "Тайная вечеря" и где похоронены несколько членов семьи Сфорца", - подчеркнули в материале.

Несмотря на то, что физически в сеть тоннелей пока невозможно попасть из соображений безопасности, исследователи разрабатывают инновационные способы показать это открытие обществу.

"Цифровая модель, которая сейчас разрабатывается, со временем будет включать функции дополненной реальности, что позволит посетителям музея виртуально исследовать подземные ходы. Такой подход может трансформировать опыт посетителей в замковом комплексе, в котором сейчас размещены три музея: Пинакотека дель Кастелло Сфорцеско, Музей Пьеты Ронданини и Музей античного искусства", - добавляют в издании.

Другие археологические открытия

Как писал УНИАН, ранее в Дании обнаружили захоронение эпохи викингов с очень редким и загадочным сундучком, в котором были декоративные предметы и ножницы.

По словам исследователей, эта "роскошная" шкатулка является чрезвычайной находкой, поскольку ранее было обнаружено лишь несколько таких, в частности одну в юго-восточной Германии.

Также сообщалось, что в Египте ученые нашли уникальную гробницу, в которой были похоронены сразу 11 человек. Отмечается, что погибшие были расположены рядом, их головы были повернуты в разные стороны.

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