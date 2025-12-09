Этот восхитительный напиток, состоящий всего из пяти ингредиентов, готовится быстро и идеально подходит для тех, кто хочет согреться.

Когда за окном темнеет все раньше, а декабрьский холод пробирает до мурашек, хочется одного — укутаться в мягкий плед, включить любимый фильм и согреться чашкой чего-то горячего, густого и невероятно вкусного. Скоро снег может лечь плотным покрывалом, улицы станут тише, а дома — уютнее. И в такие моменты горячий шоколад звучит как идеальный план на вечер.

Если вы хотите побаловать себя особенно вкусным горячим шоколадом, попробуйте вариант классического французского напитка, пишет Better Homes & Gardens.

В их рецепте молоко, сливки и сахар медленно прогреваются на среднем-слабом огне. Когда смесь становится теплой, добавляется темный шоколад — и все перемешивается до густой, бархатной консистенции.

Ингредиенты:

1 1/2 стакана цельного молока

3/4 стакана жирных сливок для взбивания

2 ст. л. сахарного песка

280 г горького шоколада 60–70%, мелко нарезанного

1 ч. л. ванили

Взбитые сливки (по желанию)

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном нагрейте молоко, сливки и сахар на среднем-слабом огне, пока смесь не начнёт слегка закипать. Снимите с огня.

Добавьте шоколад. Оставьте на 5 минут. Перемешайте до полного расплавления и получения однородной массы. При необходимости верните кастрюлю на слабый огонь, чтобы мягко прогреть смесь и помочь шоколаду полностью раствориться.

Разлейте по маленьким чашкам (для кофе или эспрессо). При желании украсьте взбитыми сливками.

