Это выражение означает "быть многословным".

Видимо большинство из нас слышали фразеологизм "растекаться мыслю по древу", но не каждый знает его значение, а тем более – происхождение. Об интересном нюансе, который объясняет такое казалось бы странное выражение, рассказал известный языковед Александр Авраменко.

Так, языковед рассказал, что "растекаться мыслю по древу" - это слишком много, подробно о чем-то рассказывать, быть многословным.

"А ведь интересно - при чем тут мысль и при чем тут древо", - замечает Авраменко и рассказывает историю фразеологизма.

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Это выражение взято из знаменитого "Слова о полку Игореве", которое все мы изучали в школе. В начале произведения упоминается талантливый певец Боян, который "как хотел кому песню творить, растекался мыслю по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками".

И именно здесь и кроется разгадка фразеологизма.

"Если знать, что в древности мыслю называли белку, то все становится на свои места. Боян так искусно умел петь, как белка бегает по дереву – никто лучше нее этого не умеет делать – как волк по земле и орел летает под облаками", - отмечает Авраменко.

Именно отсюда происходят украинские слова "мисливець" и "мисливство", - буквально это человек, который охотится на белку, - добавляет языковед.

Ранее УНИАН рассказывал о значении и удивительной истории колоритной украинской фразы "черта лысого".

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