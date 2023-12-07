Известный языковед объяснил, что такое "дідько" в нашем языке.

В украинском языке есть колоритная крылатая фраза (фразеологизм) "дідька лисого", значение которого известно далеко не всем.

Эта фраза, согласно словарю, имеет очень простое значение - "никогда, ни за что". История же фразеологизма очень интересна, ее языковед Александр Авраменко рассказал в эфире программы "Cніданок з 1+1". "История фразеологизма "дідька лисого" уходит корнями в седую древность. "Дідьки" - это мифические существа, добрые или злые духи", - отметил эксперт.

Он добавил, что по легенде, когда-то ангелы, которые хотели сравниться с богом, были наказаны - их сбросили с небес на землю, и те, что упали в лес, стали лешими, попавшими в воду - водяниками, а в жилище людей - домовыми. Авраменко подчеркнул, что "дідьків" в народе считали лысыми.

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"Итак, когда слышим выражение, "дідька лисого", - знайте, это отголосок народной фантазии наших далеких предков, вот и все... в нашем языке много фразеологизмов с "дідько", и по большей части они маркированы как бранные и даже вульгарные...", - отметил языковед.

Интересные новости об украинском языке - сейчас это стоит знать

Ранее УНИАН объяснил, как сейчас правильно писать частицу "пів" с разными существительными.

Отмечалось, что с существительными в именительном падеже (отвечают на вопросы "кто? что?") эта частица пишется вместе. Если же существительные стоят в родительном падеже ("кого? чего?"), то частицу "пів" с ними надо писать отдельно.

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