Он объяснил, что же такое ковинька.

В украинском языке есть интересный фразеологизм "на руку ковинька", однако не все понимают его значение.

Все точки над "и" в эфире "Завтрака с 1+1" расставил доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко. По его словам, этот фразеологизм означает "этого и надо, кстати, выгодно".

"Например: "Никто не хочет ехать в командировку, а я поеду, мне это на руку ковинька" - то есть мне именно этого и надо", - пояснил учитель.

Ковинькой называют палку с загнутым концом, которую использовали в давней детской игре, напоминающей хоккей. "Ковинькой били не по шайбе, а по опуке. Опука - это своеобразный мяч, изготовленный из шарика ольшины, растущей при корне на стволе. Да и играли в ковиньки не только на льду, но и на земле", - рассказал он.

Кроме того, слово "ковинька" есть в бранном изречении "матери его ковинька", которое выражает недовольство и негодование.

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