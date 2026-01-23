Мы можем наблюдать влияние Вселенной не только на эмоциональном и духовном уровнях, но и на физическом.

Самые разные тесты набирают популярность в интернете, но далеко не каждый из них может похвастаться такой длинной историей и связью со вселенной, как этот.

Небесные тела способны воздействовать на человека на физическом уровне, привнося в нашу жизнь как пониженную, так и повышенную энергию, внешние или внутренние энергетические импульсы.

Данный психологический тест по картинкам призван помочь в понимании этой энергии и дать определенные ориентиры для вашей жизни при помощи мандал – симметричных узоров, используемых в восточных религиях для медитаций.

Психологический тест – картинки и что они значат именно для вас

Мандалы являются особенными символическими изображениями, которые, согласно индуистским представлениям, отражают духовное состояние смотрящего.

Все, что от вас требуется, чтобы пройти психологический тест – выбрать одну из мандал, представленных на изображении.

Выберите одну из них и ознакомьтесь с соответствующим посланием.

Первая мандала

Вы подходите к завершению сложной и изматывающей ситуации. В течение ближайших двух недель вы сможете окончательно поставить в ней точку. Не забудьте поздравить себя с этим, поскольку пройденный путь был действительно непростым.

Важно осмыслить всё, чему вы научились о себе и об окружающих в прошлом, поскольку именно благодаря этому опыту вам и пришлось пройти через данную ситуацию.

Вторая мандала

Вы заметили дисбаланс в одной или нескольких сферах своей жизни. Это может касаться питания, здоровья, рабочих или личных отношений, недостатка отдыха, чрезмерной зависимости от партнера – и это лишь некоторые из факторов, способных вызывать внутреннее напряжение.

Эта мандала рекомендует вам в течение ближайшей недели фиксировать каждый день – от момента пробуждения до отхода ко сну.

Проанализировав такой учет времени, вы сможете понять, где именно растрачиваете свои ресурсы – время и энергию. Это может стать ценным открытием, позволяющим более эффективно управлять ими и внести необходимые изменения.

Третья мандала

В силу развитых эмпатических способностей, то есть умения устанавливать эмоциональную связь с другими людьми, для вас особенно важно – как сейчас, так и в будущем – уметь выстраивать здоровые личные границы.

Многие люди сталкиваются с трудностями, поэтому нередко ищут того, кто проявит заботу и участие. Проблема таких "ищущих" заключается в том, что они не всегда осознают: фактически они подпитываются энергией окружающих.

Даже не делая этого намеренно, они всё же оказывают подобное влияние на людей рядом с собой.

Эта мандала советует вам провести глубокий самоанализ и определить, не отдаёте ли вы другим больше, чем следовало бы. Если вы придёте к такому выводу, следующим шагом станет установление здоровых границ.

Не забывайте, что для наиболее точного ответа, психологический тест нужно проходить интуитивно, не задумываясь слишком долго.

