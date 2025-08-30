Для этого вам не понадобится ни духовка, ни плита и даже фритюрница не нужна.

Печёный картофель бывает всех форм и размеров и прекрасно сочетается с бесконечным количеством начинок. И хотя большинство людей готовят его в духовке, есть один необычный рецепт, в котором для приготовления этого любимого классического блюда используют другую кухонную технику.

Один из ведущих кулинарных авторов и фуд-стилистов Великобритании Джастин Паттисон поделилась своим методом приготовления картофеля в микроволновке, пишет Express.

"Печёный картофель с острой фасолью и тунцом — это сытное блюдо в любое время дня. Если использовать фасоль уже в соусе чили, то не нужно покупать множество разных специй для этого блюда. Это также вкусно, если готовить без тунца, но с добавлением лишнего сыра", - отметила она.

Как приготовить печёный картофель в микроволновке

Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты — один крупный и тщательно вымытый картофель (250–275 г), половина банки фасоли в соусе чили (400 г), 50 г замороженной кукурузы, банка хорошо отцеженного тунца кусочками (145 г), 10 г мелко натёртого чеддера, а также молотый черный перец и щепотка сушеного перца чили (по желанию)

Способ приготовления:

Необходимо проколоть кожуру картофеля вилкой 5–6 раз и положить его на тарелку, подходящую для микроволновки. Готовить без крышки на максимальной мощности 3 минуты (для микроволновки 1000 Вт) или 3 минуты 30 секунд (для модели 800 Вт). Перевернуть картофель и готовить ещё 3 минуты (1000 Вт) или 3 минуты 40 секунд (800 Вт), пока он не станет мягким настолько, что нож будет легко входить.

Если картофель остаётся твёрдым, готовить ещё 1–2 минуты, но не пересушить — иначе мякоть станет резиновой. После приготовления оставить постоять 3–4 минуты.

Также необходимо смешать фасоль и кукурузу в миске среднего размера, подходящей для микроволновки. Накрыть крышкой или тарелкой и готовить на максимальной мощности 3 минуты (1000 Вт) или 3 минуты 40 секунд (800 Вт), один раз перемешав, пока смесь хорошо не прогреется.

Разрезать готовый картофель, выложить внутрь горячую смесь фасоли с кукурузой. Сверху добавить тунца, затем посыпать натёртым сыром чеддер. Поставить в микроволновку ещё примерно на 1 минуту, пока сыр не расплавится. В завершение посыпать свежемолотым чёрным перцем и щепоткой сушёного чили.

