Правда ли коты более ласковые, чем кошки: что говорят ветеринары

Все зависит больше от породы и воспитания.

Распространено мнение, что коты более ласковы, чем кошки, но так ли это на самом деле, или это всего лишь очередной миф о домашних животных? Как пишет cats.com, ответ на этот вопрос сложее, чем простое "да" или "нет", и на то, насколько ласковый ваш питомец, могут влиять несколько факторов.

Прежде всего, научных доказательств того, что коты более ласковы, чем кошки, нет. Существует множество неофициальных сведений, которые позволяют предположить, что это правда, но они основаны скорее на мнениях, чем на фактах.

Одно недавнее научное исследование, изучавшее совместимость кошек с детьми в семье, рассматривало пол и статус кастрации и не выявило связи между полом и уровнем агрессии или привязанности.

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Какие факторы влияют на ласковый характер кошки или кота

На то, насколько ласкова кошка к своему владельцу и насколько она предпочитает компанию, влияют несколько факторов, в том числе: порода, окрас, статус кастрации, воспитание и социализация, другие домашние животные

Статус кастрации

Некастрированные коты-самцы, имеющие доступ на улицу, чаще бродят в поисках самок. Стерилизация кота-самца повысит вероятность того, что он будет проводить больше времени дома. Нестерилизованные кошки также могут бродить в поисках самца. Тем не менее, в домашней обстановке они могут быть особенно ласковыми или кокетливыми во время течки.

Цвет шерсти

Исследователи предположили, что цвет шерсти может играть определенную роль в поведении животных, поскольку меланин, пигмент, необходимый для окраски шерсти и кожи, также связан с уровнем дофамина. Так, кошки черепахового и трехцветного окраса, преимущественно самки, известны своим задиристым нравом. При этом рыжие коты, преимущественно самцы, известны своей дружелюбностью.

Порода

Некоторые породы кошек известны своим ласковым и дружелюбным характером, например, бирманская и мейн-кун. Однако даже внутри "более дружелюбных" пород существуют различия в том, кто более ласков – самцы или самки, и многое зависит от индивидуального характера и воспитания кошки.

Воспитание и социализация

Некоторые кошки, пережившие неприятные ситуации или имевшие ограниченную социализацию в раннем возрасте, могут стать более отстраненными и проявлять меньше привязанности, чем те, кто был хорошо социализирован в детстве.

Однако, опять же, это в значительной степени зависит от индивидуального характера кошки/кота и данный момент нет доказательств, подтверждающих гендерную предвзятость в отношении самцов по сравнению с самками в случае воспитания и социализации.

Так что если вы решаете, какого пола котенка из приюта взять в свою семью, важно понимать, что если вы выбрали кота, это автоматически не означает, что он будет более дружелюбным, чем кошка.

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