В топ попала и легендарная ракета Saturn V, созданная для выполнения миссий "Аполлон".

Мощность запуска некоторых космических ракет достигает рекордных уровней. К примеру, Super Heavy от компании SpaceX генерирует тягу в 16,7 миллиона фунтов.

Такие показатели делают ее самой мощной ракетой в мире. О десятке лидеров среди космических ракет, которые когда-либо были созданы, рассказывает ресурс Wion.

SpaceX Super Heavy – 16,7 миллиона фунтов тяги

Ракета-носитель американской компании SpaceX Super Heavy сейчас является самой мощной из тех, что когда-либо были построены. При запуске этот гигант генерирует примерно 16,7 миллиона фунтов (74 000 килоньютонов) тяги.

Для понимания, ракета Saturn V генерирует 7,5 миллиона фунтов, то есть вдвое меньше.

Ракета-носитель прошла испытания на полную мощность во время второго интегрированного летного испытания в ноябре 2023 года. Ее планируют применить для миссий на Луну, а также транспортировки на Марс.

SpaceX Starship Full Stack – общая тяга более 29 миллионов фунтов

В сочетании со второй ступенью общая тяга ракеты Starship может быть больше 29 миллионов фунтов. Таким образом, она является самой мощной полностью интегрированной ракетой-носителем человечества.

"Starship разработан для полной многоразовой эксплуатации и может перевозить до 150 тонн на низкую орбиту Земли как многоразовая система или 250 тонн в однократном режиме. SpaceX планирует осуществить оперативные миссии по транспортировке на Марс в течение следующего десятилетия, используя непревзойденную грузоподъемность и многоразовость Starship", – говорится в материале.

Космическая система запуска NASA – тяга 8,8 миллиона фунтов

Космическая система запуска NASA (также известная под аббревиатурой SLS) способна развивать тягу в 8,8 миллиона фунтов при запуске. То есть она на 15% мощнее ракеты Saturn V.

Система от NASA сочетает четыре двигателя RS-25 и два твердотопливных ракетных ускорителя. Каждый из них в течение первых двух минут полета развивает тягу 3,2 миллиона фунтов.

"Двигатели SLS работают на 113% от проектной тяги после модернизации 2018 года. Ракета специально разработана для исследования дальнего космоса и лунных миссий за пределами орбиты Земли", – пишут авторы.

Saturn V – тяга в 7,5 миллиона фунтов

Легендарная Saturn V была создана для выполнения миссий "Аполлон" в 1960-х годах. Именно она успешно доставила 12 астронавтов на Луну. Эта ракета остается самой мощной из когда-либо запускавшихся. Она развивала тягу в 7,5 миллиона фунтов (33,4 меганьютона) с помощью пяти двигателей F-1 первой ступени.

Ресурс пишет, что эта ракета "поглощала" 13 тонн топлива в секунду. Saturn V установила стандарт производительности для всех тяжелых ракет, которые были созданы уже после нее.

SpaceX Falcon Heavy – тяга 5,1 миллиона фунтов

Еще одна довольно известная в этом рейтинге ракета – Falcon Heavy от компании SpaceX. Она состоит из трех ядер Falcon 9 с 27 двигателями Merlin. Вместе во время взлета они генерируют тягу в 5,13 миллиона фунтов.

"Ракета может поднять почти 64 метрические тонны на низкую орбиту Земли и успешно выполнила многочисленные миссии, включая развертывание тяжелых спутников. Трехядерная конфигурация Falcon Heavy позволяет вернуть все ядра на землю для повторного использования. Конструкция обеспечивает тягу, которая примерно в 18 раз превышает тягу Boeing 747 на полной мощности", – поясняется в материале.

Long March 9 – плановая грузоподъемность 330 000 фунтов

Эта ракета еще находится в стадии разработки. Китай планирует разработать ракету, которая будет иметь большую грузоподъемность, чем Saturn V. Что касается тяги, то трехъядерная конструкция Long March 9 обеспечивает тягу, сравнимую со Starship Super Heavy. Она рассчитана на примерно 16 миллионов фунтов.

Начальные этапы испытаний начались в 2025 году. Ввести свою разработку в эксплуатацию в Китае планируют в течение 5-7 лет.

Ракета "Енисей" – плановая грузоподъемность 290 000 фунтов

"Енисей" – ракета страны-агрессора России, которую разработала компания "Роскосмос". Государство-оккупант позиционирует ее как конкурента SLS и Starship, предназначенного для доставки 290 000 фунтов (132 метрических тонн) на низкую околоземную орбиту.

Испытания ракеты "Енисей" россияне начали в конце 2024 года. В то же время эксплуатационные полеты агрессор планирует на 2028-2030 годы.

Delta IV Heavy – тяга 4,2 миллиона фунтов

United Launch Alliance Delta IV Heavy использует три общих модуля-ракеты-носителя. При запуске они генерируют тягу 4,2 миллиона фунтов. Отмечается, что эта разработка поднимала чрезвычайно тяжелые полезные нагрузки, связанные с национальной безопасностью, и научные миссии. Она активно работала до того, как доминирующими стали предложения SpaceX.

"Delta IV Heavy сохраняет оперативную способность для выполнения конкретных миссий, требующих исключительной надежности. Трехядерная архитектура повлияла на дальнейшие конструкции тяжелых ракет-носителей", – добавляют авторы

Saturn IB – 2,3 миллиона фунтов,

Ракета Saturn IB была промежуточным транспортным средством между Saturn I и Saturn V. Эта разработка тоже использовалась для запуска миссий в космос. Она развивала тягу в 2,3 миллиона фунтов с помощью одного двигателя F-1 первой ступени и четырех двигателей J-2 второй ступени.

"Saturn IB запускал миссии Skylab и Аполло-Союз в 1970-х годах. Транспортное средство продемонстрировало надежную работу в течение 17 оперативных полетов, предоставив ценный опыт разработки, приведший к совершенствованию Saturn V и последующих конструкций ракет", – констатирует ресурс.

