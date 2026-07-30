Женщины, выросшие в 1970-80-х, спокойно относятся к 8 вещам, которые раздражают молодых

Раньше у девушек было больше свободы для формирования собственных убеждений и уверенности в себе.

Женщины, выросшие в 1970-х и 1980-х годах, никогда не жили без забот – ни тогда, ни сейчас. Однако они склонны гораздо спокойнее относиться к некоторым вещам, которые сегодня особенно раздражают молодых людей. Об этом пишет Your Tango.

Как отмечается в издании, в те времена жизнь была совсем другой: не было смартфонов, а большая самостоятельность означала, что у девушек было больше свободы для формирования собственных убеждений и уверенности в себе. Именно эти качества они сохранили и во взрослой жизни.

Женщины, выросшие в 1970-х и 1980-х годах, не переживают из-за того, что часто выводит молодых людей из себя. Речь идет о 8 вещах

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1. Давление со стороны социальных сетей

Дети 1970–1980-х годов выросли без большинства современных технологий, в частности без социальных сетей. Многие из них пользуются ими сейчас, но это совсем не то же самое, что для более молодых поколений, которые не помнят жизни без бесконечного просмотра ленты, отмечается в статье.

"Несмотря на определенные преимущества, социальные сети могут серьезно вредить психическому здоровью. Они создают замкнутый круг: люди стремятся выглядеть такими же успешными или интересными, как другие, и в то же время хотят получать как можно больше лайков под своими публикациями. Это своеобразный дополнительный уровень давления, о котором люди, выросшие в предыдущие десятилетия, просто не знали", – поясняют в издании.

Авторы отмечают, что пожилые женщины в основном воспринимают соцсети как не совсем реалистичную картинку и используют их главным образом для того, чтобы узнать, как дела у родственников.

2. Поступки других людей

Пожилые женщины не игнорируют полностью то, что делают другие, однако между ними и более молодыми поколениями все же существует заметная разница. Возможно, предполагают в издании, причина в том, что в мире постоянной онлайн-связи частная жизнь практически исчезла, но молодые люди очень внимательно следят за поведением других и легко берутся их осуждать.

"Склонность осуждать других – естественная человеческая черта, ведь нам хочется верить, что мы справляемся лучше других. Однако в долгосрочной перспективе это часто наносит вред. Неважно, идет ли речь о сплетнях в адрес знаменитости или знакомого человека – такое поведение очень быстро может стать токсичным", – отмечается в статье.

Женщины, выросшие в 1970-х и 1980-х годах, не испытывают такой потребности анализировать и критиковать поступки других. Они скорее занимаются своими делами, чем вмешиваются в чужие.

3. Сравнение себя с другими

Никто не может полностью избежать сравнений себя с другими, но сегодня эта проблема стала гораздо более масштабной. По словам авторов, многие люди страдают от страха что-то упустить, считая, что их жизнь хуже, чем у других. Даже если они никого не осуждают, то часто испытывают зависть.

В 1970-х и 1980-х годах ситуация была совсем иной, отмечается в статье. Женщины учились ценить то, что у них уже было, а не постоянно догонять кого-то. Конечно, они тоже сравнивали себя с другими, но это не было столь массовым явлением, как сегодня.

4. Самостоятельность

Еще несколько десятилетий назад мир был совсем другим. Дети очень рано учились самостоятельности, а родители давали им много свободы. Как отмечается, это были времена, когда можно было пойти гулять и вернуться домой только после захода солнца. Такой опыт резко отличается от того, к чему привыкла современная молодежь.

"Сегодня родители гораздо более пристально следят за своими детьми. Иногда их даже называют "родителями-вертолётами", ведь они постоянно находятся рядом, следят за безопасностью детей и стараются уберечь их от любых неприятностей", – отмечают в издании.

Профессор Николь Перри, доктор философии, говорит, что родители, чрезмерно контролирующие своих детей, делают их "менее подготовленными к сложным вызовам взрослой жизни". Достигнув зрелого возраста, такие молодые люди удивляются, что им приходится самостоятельно отстаивать свои интересы, ведь никто не научил их этому раньше.

5. Отсутствие одобрения

Пожилые женщины, конечно, ценят добрые слова от близких, однако гораздо больше полагаются на собственную внутреннюю уверенность. Им не нужно постоянно слышать похвалу, чтобы верить в свои способности, говорится в материале.

"Молодые же люди часто ведут себя иначе, ведь в значительной степени строят уверенность в себе на одобрении окружающих. Из-за этого им сложнее доверять себе и устанавливать личные границы. Чрезмерная зависимость от чужого мнения вряд ли полезна", – отмечается в статье.

6. Незначительные неудобства

Каждый день каждый сталкивается со стрессовыми ситуациями. Невозможно полностью избежать длинных очередей или пробок на дорогах. Однако молодые люди часто реагируют на такие мелочи гораздо эмоциональнее, чем женщины старшего поколения.

"Женщины этого поколения признают, что подобные ситуации могут раздражать, но не позволяют им испортить весь день. Молодые люди нередко воспринимают даже небольшие неудобства как серьезную проблему и позволяют мелочам слишком сильно влиять на свое настроение", – пишут авторы.

7. Богатые и влиятельные люди

Женщины поколения 1970–1980-х годов выросли в то время, когда люди реже ставили под сомнение авторитет или задумывались о том, почему власть часто принадлежит именно самым богатым. Сегодня люди гораздо охотнее критикуют существующий порядок вещей и открыто говорят о несправедливости. Дети 1970-х и 1980-х годов не отрицают существование этих проблем, но смотрят на них под другим углом, утверждают в издании.

8. Представления о том, как должна выглядеть женщина

У каждого поколения есть свои модные тенденции, которые влияют на то, как женщины одеваются, укладывают волосы или наносят макияж. В прошлые десятилетия это воспринималось как нечто вполне обычное. На женщин тогда возлагали столько несправедливых ожиданий, что требования к внешности казались сравнительно незначительной проблемой.

Сегодня женщинам так же часто навязывают определенные стандарты внешности, но они реагируют на это иначе. Некоторые следуют модным тенденциям независимо от собственного желания, тогда как другие задаются вопросом, почему вообще должны это делать. Они гораздо более открыты к идее не соответствовать общепринятым стандартам и создавать собственный стиль, пояснили в издании.

Ранее УНИАН писал, что люди, выросшие в 1960-х, обладают особой чертой. Отмечалось, что они были самостоятельными и умели преодолевать жизненные трудности без постоянного вмешательства взрослых, у них формировалось чувство контроля над собственной жизнью. Современное же стремление оградить детей от любого дискомфорта и "загладить" все проблемы лишает их возможности развить эту жизненно важную внутреннюю опору.

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