Почему начинать день с кофе на голодный желудок не лучшая идея: 4 последствия

Хотя кофе и обладает множеством полезных свойств, однако натощак этот напиток не рекомендуется употреблять, так как он может вызвать определенные проблемы со здоровьем.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, обладающим рядом полезных для здоровья свойств. Многие люди могут спокойно пить кофе натощак, но у других это может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и другие симптомы, пишет verywell health.

Издание решило рассказать, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если начинать день только с кофе на завтрак:

1. Повышенная кислотность желудка и риск изжоги

В частности, издание Nutrients отмечает, что кофе является кислым напитком, и употребление его натощак может вызвать увеличение выработки кислоты в желудке. Соответственно, избыток желудочной кислоты может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу.

2. Кофеин быстрее усваивается

Кофеин является природным стимулятором и может вызывать чувство тревоги или нервозности. Употребление кофе натощак может привести к более быстрому усвоению кофеина организмом, тогда как если пить напиток вместе с едой, это, наоборот, может замедлить усвоение кофеина и уменьшить риск побочных эффектов.

Употребление чрезмерного количества кофеина может привести к беспокойству, учащенному сердцебиению и тревоге. Как говорится в статье Springer Nature Link, это также может вызвать головную боль и повышение артериального давления.

3. Проблемы с пищеварением

По данным издания Planta Medica, некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением, когда пьют кофе натощак. Среди таких симптомов вздутие живота, спазмы, тошнота, изжога или диарея.

Люди с синдромом раздраженного кишечника могут испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте или диарею после употребления кофе.

4. Гормональные изменения

Как объясняет Biopsychosocial Science and Medicine, кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку кортизола, который обычно называют гормоном стресса.

Кортизол регулирует обмен веществ и артериальное давление. Из-за повышенного уровня кортизола может возникать тревожность, раздражительность, вероятные проблемы со сном.

Кроме того, со временем высокий уровень кортизола может привести к сердечным заболеваниям и потере костной массы.

