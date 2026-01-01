Сколько кофе нужно на одну чашку: эксперты назвали идеальную пропорцию

В результате получается вкус, с соответствующей крепостью, чтобы почувствовать настоящий кофе без повышенной кислотности.

Если вы хотите гарантированно получать удовольствие от чашки кофе каждое утро, вам нужно освоить правило "золотой пропорции" при заваривании. Как пишет cnet.com, это отраслевой стандарт баланса кофе и воды, обеспечивающий приготовление идеального напитка. Эти советы применимы к тем, кто использует капельную кофеварку, френч-пресс или систему пуровер.

Что такое "золотая пропорция"

Ассоциация спешиалти-кофе предлагает соотношение воды к количеству молотого кофе в диапазоне от 15 к 1 до 20 к 1. При этом это соотношение основано на весе, а не на объеме.

В результате получается вкус, с соответствующей крепостью, чтобы почувствовать настоящий кофе без повышенной кислотности, которая указывает на недостаточную экстракцию, или терпкости, которая указывает на переэкстракцию, и которая позволяет добавлять такие ингредиенты, как молоко или сахар.

Кофейный эксперт Калена Тео рекомендует начинать с соотношения 16 к 1. Это соотношение гарантирует, что вы почувствуете вкус кофе, даже с добавками.

Чем выше число в соотношении, которое обозначает воду, тем мягче (или слабее) получается напиток. Поэтому, если вы пьете кофе без молока и сахара, вы можете рассмотреть немного другое соотношение, например, 18 к 1. Если вы пьете легкий и сладкий кофе, попробуйте соотношение 15 к 1 для более крепкого напитка.

Одного соотношения недостаточно для получения оптимального вкуса

Размер помола

Обычный молотый кофе обычно имеет "средний" помол, подходящий для большинства капельных кофемашин. Однако для френч-пресса обычно требуется более крупный помол, "как морская соль", тогда как для пуровера может подойти слегка мелкий помол.

Температура

Рекомендуется температура от 90 до 95 градусов

Перемешивание

"Чем больше перемешивания вы обеспечиваете во время экстракции кофе, тем больше концентрация происходит во время заваривания", – сказала Тео. В стандартных кофемашинах для заваривания кофе перемешивание ограничено, но играет важную роль во френч-прессе и методе пуровер.

