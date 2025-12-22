Эксперты рассказали, как остатки бензина влияют на топливную систему.

После последнего кошения травы в сезоне может возникнуть соблазн спрятать газонокосилку в сарай или гараж до следующей весны. Однако, перед этим стоит сделать еще одно важное действие, которое поможет продлить срок использования техники. Об этом эксперты рассказали для сайта Southern Living.

Если не слить бензин из косилки, то за зиму он может "испортиться". По словам сельскохозяйственного инженера Тима Стомбо, топливо, оставшееся в баке на несколько месяцев все это время будет поглощать кислород. А кислород разрушает химическую структуру топлива. И если дальше запустить косилку с этим топливом, то оно будет сгорать не полностью, а может оставлять липкое покрытие и засорять топливную систему.

К тому же большинство топлива содержит определенное количество этанола. Испаряясь, этанол уменьшает срок годности косилки, а со временем может повредить резиновые и алюминиевые компоненты, рассказал менеджер по управлению продуктами коммерческой колесной техники Husqvarna Шон Двайер. "Если их оставлять слишком долго, топливные магистрали могут изнашиваться до такой степени, что они распадаются, а поскольку этанол гигроскопичен, то есть он поглощает воду из атмосферы, он может создать коррозионную среду в топливном баке или карбюраторе, что в конечном итоге повредит чувствительные компоненты", - сказал он.

Когда следует сливать бензин из газонокосилки

Бензин имеет срок годности и быстро разлагается, и невозможно сказать, как долго топливо уже простояло в баках на заправке. Кроме того, топливный бак газонокосилки вентилируется, а колебания температуры в неотапливаемом сарае или гараже приносят свежий воздух и влагу в бак. Но в общем, рекомендация заключается в том, что если вы не будете использовать газонокосилку в течение трех месяцев или дольше, слейте бензин, чтобы подготовиться к длительному хранению.

Что произойдет, если не слить бензин из газонокосилки

Если вы оставите топливо в газонокосилке, она может медленно запускаться, дымить или терять мощность. Или же она может вообще не завестись и придется везти ее к мастерам.

Устаревшее топливо в карбюраторе - одна из самых распространенных причин того, что газонокосилка не запускается. Если детали карбюратора будут засорены, то это потребует разборки и очистки карбюратора. После этого также следует проверить все резиновые компоненты.

Уход за газоном

Напомним, что опытные садоводы советуют начинать стричь газон в самом начале весны. Но не стричь траву короткую, а только немного подрезать, чтобы направить энергию роста на корни.

