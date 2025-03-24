Люди потребляют много белка, веря, что он помогает им оставаться здоровыми, однако это не всегда так.

Нам часто советуют употреблять больше белка и рассказывают о его пользе для организма, однако некоторые его виды могут быть не такими уж и полезными, как кажется на первый взгляд, пишет The Telegraph.

Среди лучших белковых продуктов для наращивания мышц советуют преимущественно яйца. Также, отмечается, спрос вырос на сыр рикотта, а еще рынок заполонили такие продукты с пометками "высокое содержание белка", как йогурты, мороженое, батончики.

Зарегистрированный диетолог Клэр Торнтон-Вуд объяснила, что большинство взрослых получают достаточно белка из своего обычного рациона. По ее словам, норма белка - 0,75 г на 1 кг веса, но людям после 50 лет нужно больше - 1 г на килограмм веса, поскольку с возрастом усвоение белка ухудшается. Тем же, кто активно занимается спортом, нужно 1,2-2 г белка на килограмм веса.

Видео дня

Однако, говорит эксперт, многие люди зря тратят деньги на белковые добавки, ведь если белок не используется, то он либо выводится, либо превращается в глюкозу и откладывается в виде жира.

"Если вы постоянно употребляете обогащенные белком продукты, но не занимаетесь активными тренировками, большинство белка просто выводится из организма", - предупреждает Торнтон-Вуд.

Чем опасно чрезмерное потребление белка

Исследования показывают, что не столь вредно количество белка, а форма, в которой он поступает в организм. Например, диета с высоким содержанием белка, основанная на красном мясе, может содержать высокий уровень насыщенных жиров, тогда как диета, основанная на порошках и батончиках, будет содержать много обработанных ингредиентов.

Ученые назвали риски, с которыми связано чрезмерное количество белка.

Воспаление

Исследователи из Университета Наварры в Испании сообщили, что определённые источники животного белка могут вызвать более высокий уровень воспаления, чем такие продукты, как бобовые и орехи. Они обнаружили, что люди с ожирением, которые придерживались диеты и получали больше белка из мяса, имели более высокий уровень воспаления по сравнению с участниками, которые потребляли преимущественно рыбу или растительные источники белка.

Другое исследование показало, что люди с более высоким потреблением белка имели более низкий уровень воспаления, если он поступал из растительных продуктов.

Проблемы с сердцем

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Ч. Чана показало, что регулярное употребление небольшого количества обработанного красного мяса связано с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта, а также риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование 2010 года проанализировало данные о пищевых привычках и состоянии здоровья 84 136 женщин и пришло к выводу, что большое потребление красного мяса повышает риск ишемической болезни сердца и что риск можно уменьшить, если перейти на другие источники белка.

Почечная недостаточность

В организме белок расщепляется на аминокислоты, которые затем используются для построения и восстановления тканей. Этот процесс образует такие отходы, как мочевина и кальций, которые должны быть отфильтрованы из крови почками. Это может создавать нагрузку на этот орган, в частности провоцировать образование камней в почках и почечную недостаточность.

Исследование 2020 года предупреждает, что диеты с высоким содержанием белка могут повредить функцию почек.

Качество пищевого белка также может играть роль. В нескольких обсервационных исследованиях животный белок ассоциировался с повышенным риском терминальной стадии почечной недостаточности.

Сахарный диабет

Употребление большего количества красного мяса может повысить риск диабета второго типа, тогда как потребление орехов, бобовых и мяса птицы связано с меньшим риском.

Вздутие живота и диарея

Люди, которые потребляют чрезмерное количество протеиновых порошков, коктейлей и батончиков, могут быть подвержены вздутию живота, метеоризму и диарее. Эти симптомы желудочно-кишечного тракта обычно вызваны ингредиентами продуктов, называемыми сахарными спиртами, также известными как полиолы. Эти подсластители не полностью всасываются в тонком кишечнике, что может привести к расстройству пищеварения при чрезмерном потреблении.

Сколько белка считается нормой

По словам доктора Говарда Левайна, для здорового человека, который не является бодибилдером, максимальная безопасная доза белка составляет 2 г на 1 кг массы тела.

Ориентировочные нормы для среднестатистического человека таковы: для женщин - 48 г белка в день, для мужчин - 57 г белка в день.

Формируя меню, важно помнить о балансе и о разнообразных источниках белка.

Ранее УНИАН рассказывал о 12 продуктах, в которых белка больше, чем в яйцах. Речь шла о том, что белок является одним из важнейших питательных веществ: он поддерживает нашу иммунную систему и вырабатывает гормоны для построения и поддержания костей и мышц. Диеты с высоким содержанием белка также могут помочь нормализовать вес.

Эксперты назвали 12 продуктов, содержание белка в которых выше, чем в яйцах. Это, в частности, куриная грудина, сыр, нут, говядина, тунец и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: