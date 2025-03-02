Белок особенно важен для питания людей, которые следят за своим весом.

Яйца - популярный и легкий источник белка. Одно большое яйцо содержит 6,3 грамма белка, или 13% от суточной нормы. Однако есть продукты, которые содержат еще больше белка, пишет Health.

Белок является одним из важнейших питательных веществ. Он поддерживает нашу иммунную систему и производит гормоны для построения и поддержания костей и мышц. Диеты с высоким содержанием белка также могут помочь нормализовать вес.

Издание назвало 12 продуктов, содержание белка в которых выше, чем в яйцах.

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1. Куриная грудинка

Куриная грудина - популярный нежирный белок, который обеспечивает все девять необходимых аминокислот. Это мясо также богато витаминами группы В, селеном и холином.

Витамины группы В превращают пищу в энергию, а селен обладает антиоксидантными свойствами, которые могут защитить клетки. Холин важен для настроения, памяти, регуляции контроля мышц. Особенно важен он во время беременности и лактации, поскольку нужен для развития мозга ребенка.

Порция вареной куриной грудины весом около 85 г содержит 23,8 грамма белка.

2. Сыр

Творог богат белком, он содержит витамины группы В, селен и кальций. Полстакана порции нежирного (1-2% молочного жира) сыра имеет 12,9 грамма белка, что вдвое больше, чем в яйце.

В некоторых сортах сыра может быть много натрия, поэтому, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, выбирайте сыр без добавления соли.

3. Нут

Нут является отличным источником растительного белка. В нем также много клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови, улучшить пищеварение и обеспечивает сытость.

Нут богат марганцем, фолиевой кислотой, железом. Марганец поддерживает здоровье костей, иммунную систему и выработку энергии. Фолиевая кислота помогает в производстве ДНК, тогда как железо помогает переносить кислород из наших легких к другим частям организма.

Одна чашка вареного нута содержит 14,5 г белка.

4. Говядина

При умеренном потреблении нежирная говядина (7% жира и менее) может быть хорошим источником белка. В этом мясе также много железа и цинка, которые могут способствовать заживлению ран, улучшать иммунную функцию и уменьшать воспаление.

Порция нежирной говядины (около 85 г) содержит 23 грамма белка.

5. Тунец

Тунец содержит полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, кальций, витамин D, витамины группы В и селен. Исследования показывают, что употребление большего количества омега-3 может помочь сохранить сердце здоровым, снижая уровень холестерина, артериальное давление и маркеры воспаления.

Консервированный тунец - удобный и доступный способ получить эти полезные вещества. Порция консервированного тунца (около 85 7) содержит 21,7 грамма белка.

6. Филе индейки

Индюшиная грудинка содержит много белка, но мало насыщенных жиров. В ней множество витаминов и минералов, в частности витаминов группы В, селена и цинка.

85 г индюшиного филе содержит 20,1 грамма белка.

7. Лосось

Лосось - это разновидность жирной рыбы, богатой полезными для сердца омега-3 жирами, белком, железом, селеном и витамином А. Последний поддерживает здоровое зрение. Это также один из немногих продуктов, который содержит витамин D.

85 г дикого атлантического лосося содержит 16,8 граммов белка.

8. Киноа

Киноа - это цельное зерно без глютена, которое содержит белок, клетчатку, антиоксиданты и ключевые питательные вещества. Особенно богато оно кверцетином и кемпферолом, обладающими противовоспалительными свойствами.

Одна чашка вареного киноа содержит 8,1 грамма белка.

9. Миндаль

Миндаль - растительный источник белка, клетчатки и полезных для сердца жиров. Он также обеспечивает достаточное количество витамина Е, магния и небольшое количество кальция.

23 г миндаля содержат 6 граммов белка.

10. Чечевица

Чечевица - это бобовые, которые имеют высокую питательную ценность. Она богата белком, клетчаткой, магнием и фолиевой кислотой. Добавление большего количества чечевицы к растительной или веганской диете может помочь вам обеспечить ежедневную потребность в белке.

Одна чашка вареной чечевицы содержит 17,9 грамма белка и 15,6 грамма клетчатки, что составляет более половины вашей суточной потребности в клетчатке.

11. Тофу

Тофу - это веганская пища, изготовленная из соевого молока. Оно прессуется в блоки различной степени твердости. Поскольку тофу изготавливается из соевых бобов, оно является полноценным белком, который содержит все девять незаменимых аминокислот. Также в нем есть другие полезные питательные вещества: кальций, витамин А, железо и антиоксиданты.

85 г твердого тофу содержат 9 граммов белка.

12. Греческий йогурт

Греческий йогурт - это йогурт с высоким содержанием белка с густой кремовой консистенцией. Он имеет немного более острый вкус, чем обычный йогурт, главным образом из-за способа его приготовления. После брожения греческий йогурт несколько раз процеживают, чтобы удалить лишнюю жидкость и сыворотку, что придает ему гладкую кремовую текстуру.

150 г греческого обезжиренного йогурта содержит 13 граммов белка.

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