Если понять причину кошачьего крика, то решить проблему будет гораздо проще.

Владельцы кошек знают, что эти животные не подчиняются людскому графику и живут по собственному расписанию. Днем для них нет ничего лучше сна. Зато ранним утром у питомцев начинается самое "интересное" время, о чем они громко сообщают хозяевам. Есть даже шутка, что по кошке можно определить, который час - если мяукает, то сейчас 5 утра.

Людям трудно понять, почему кот будит рано утром и почему кошка следует за вами. У животных иное мышление, и не все их действия кажутся нам логичными. Но ветеринары уверяют: у утреннего крика есть мотивы. И дело совсем не в трудном характере.

Кошка будит по ночам - что делать и какие причины

Подробности о такой особенности котов объясняет издание Catster с комментарием ветеринара Майи Платиса. Доктор объяснила, почему кошка будит в 4 утра и как хозяину гуманно отучить питомца.

Привычка

Все кошачьи - это животные рутины. Они любят соблюдать одинаковое расписание изо дня в день, поскольку это дает им ощущение безопасности. Коты всегда стремятся следовать режиму. Поэтому если вы будете рано вставать на работу в будние дни, то они это запомнят. Когда в выходные захотите поспать подольше - питомец позаботится, чтобы вы не проспали. Так что раннее пробуждение становится их привычкой.

Что делать: попробуйте закрывать дверь в спальню или наоборот обустроить возле кровати место для сна. Также можно поставить автокормушку с таймером, чтобы после пробуждения кот пошел к ней, а не будил вас.

Голод

Это самая простая и легко исправимая причина, почему кошка будит рано утром. Возможно вы забыли насыпать еду перед сном или перешли на новый корм, который не нравится животному. Коты могут научиться такому поведению. Например, если вы встали в 4 утра принять таблетку, и при этом покормили кошку, то в следующий раз она специально будет ждать этого времени, чтобы опять получить корм.

Что делать: выработать строгий режим. Всегда насыпайте еду в одно и то же время без исключения. Со временем животное приспособится. Для облегчения рутины можно взять автоматическую кормушку.

Потребность во внимании

Иногда кошка будит по ночам хозяев, когда ей не хватило заботы днем. Это может случиться, если вы стали уделять ей меньше времени.

Что делать: проведите последние 15 минут перед сном за игрой и поглаживанием кота. Делайте это независимо от того, сколько внимания уделяли в течение дня.

Скука

Если животному скучно, то он может додуматься разбудить хозяев. Это точно вызовет реакцию с вашей стороны, а значит развлечет кота.

Что делать: не забывайте играть с питомцем в течение дня. Оставляйте игрушки в открытом доступе и периодически меняйте их, чтобы кот не заскучал.

Дискомфорт

Иногда кошка будит по утрам, чтобы показать недовольство. Возможно, она просит вас открыть дверь в туалет, убрать лоток, заменить когтеточку или налить воды.

Что делать: перед сном проверьте, что все потребности животного удовлетворены. Попробуйте заменить наполнитель в лотке или купить новую подстилку.

