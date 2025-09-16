В некоторых случаях кошка так сигнализирует о своих проблемах.

Распространено мнение, что кошки — независимые и отчужденные существа, которые не так уж и нуждаются в компании хозяина. Однако нередки случаи, когда кошка следует за хозяином буквально по пятам и никогда не оставляет в покое – даже в ванной. Это на самом деле довольно милая привычка, однако некоторых она может раздражать, а также иногда являться признаком важных проблем вашего питомца.

Как пишет портал Catster, ветеринары называют 6 возможных причин, почему ваша кошка следует за вами повсюду

1. Проблемы со здоровьем и стресс

Заболевания, вызывающие повышенный аппетит, такие как гипертиреоз, диабет или расстройства пищеварения, могут привести к тому, что ваша кошка будет всё более заметно следовать за вами. Стресс, страх и тревога из-за изменений в распорядке дня или окружающей среде также могут быть причиной этого, поскольку кошка чувствует себя более защищенной в вашем присутствии и может нуждаться в большей поддержке.

2. Скука

Кошки, которые проводят много или всё время дома и не получают достаточной физической и умственной стимуляции, могут начать проявлять признаки фрустрации и скуки. Попробуйте разнообразить жизнь своей кошки. Например, предоставьте ей много интерактивных игрушек или место на окне, откуда она сможет наблюдать за птицами, или выводите ее на прогулку.

3. Тревога разлуки

Если вы уехали в командировку или работали дольше обычного, ваша кошка может стать особенно прилипчивой.

4. Она чего-то от вас хочет

Ваша кошка может следовать за вами, потому что чего-то от вас ждёт. Возможно, она просто ищет вашего внимания, особенно если вы ей интересны и она привыкла играть и взаимодействовать с вами. Некоторые кошки могут следовать за вами, чтобы показать, что им нужно выйти на улицу.

5. Время для игр

Если ваша кошка "подкрадывается" к вам из-за угла, она просто удовлетворяет свой инстинкт и развлекается.

6. Выпрашивает еду

Ваша кошка может ходить за вами по дому, потому что хочет еды или лакомств. Кошки крайне привязаны к привычному распорядку дня, и могут жаловаться, следуя за вами по пятам и мяукая, требуя еды, если время их кормления хоть немного изменилось.

