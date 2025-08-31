Сразу стоит отметить, что это не косметическое решение.

Вы, наверное, уже обращали внимание на то, что многие из кораблей, которые вы видели, окрашены снизу в красный цвет. Верхние части судна могут быть разных цветов — зелёные, синие или серые, как на большинстве военных кораблей, — но нижняя часть обычно имеет характерный оттенок красного, настолько привычный, что многие его уже не замечают.

Как и во многих вещах в морской индустрии, этот цвет имеет важное значение, уходящее корнями на века, пишет SlashGear.

Почему корабли ниже ватерлинии красят красным

Красный цвет объясняется обычно противообрастающей краской, которая действует главным образом как биоцид, предназначенный для того, чтобы организмы не прикреплялись к частям корабля, находящимся в контакте с водой. Если бы такие организмы, как морские ракушки, черви и водоросли, прикрепились к корпусу судна, они не только наносили бы значительный ущерб и увеличивали вес корабля, но и повышали сопротивление воды.

Это замедляло бы судно и приводило к ускоренному износу систем движения из-за перегрузки, а также к большему расходу топлива. Но что именно в этих противообрастающих средствах делает большинство из них красными?

Судно работает оптимально, когда его корпус чист

Ответ кроется в соединении оксида меди, которое используется в противообрастающей краске и обычно имеет красный цвет. Как и краски для наземного транспорта, краски для судов специализированы для разных целей в зависимости от судна, на которое они наносятся.

Например, чёрная краска, используемая военными на подводных лодках, содержит чёрный углерод, который прекрасно сопротивляется износу и помогает корпусу выдерживать давление при погружении и всплытии. В этом смысле оксид меди в противообрастающих средствах помогает судну добраться до пункта назначения максимально быстро.

Оксид меди смертелен для морской жизни, особенно для тех организмов, которые известны тем, что прикрепляются к корпусу судна. Представьте себе: грузовое судно выходит из Азии в сторону восточного побережья США. Расчётное время пути — от 26 до 36 дней, если всё идёт по плану. Однако это судно пострадало из-за нашествия морских ракушек и водорослей, что впоследствии сильно повлияет на его вес, скорость и топливную эффективность.

