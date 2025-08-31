Почему взлетно-посадочные полосы авианосцев расположены под углом

Такая конструкция дала пилотам возможность восстановить скорость и повторить заход на посадку без катастрофических последствий.

Авианосцы, которые часто называют плавучими городами или аэродромами. Они действуют в открытом море и обеспечивают глобальное присутствие американской авиации. Несмотря на впечатляющие размеры - около 1092 футов (три с половиной футбольных поля) - реальная взлетно-посадочная полоса на палубе имеет длину всего 90 м. Для сравнения: на гражданских аэродромах полосы достигают 1800-4800 м, пишет Slash Gear.

Две полосы и угловая палуба

Палуба современного авианосца имеет две полосы: одну прямолинейную и одну под углом. Именно наклонная полоса используется для посадки - это позволяет самолетам одновременно взлетать и приземляться, что существенно повышает эффективность и безопасность.

Технологии запуска и посадки

Для взлета с такой короткой полосы авианосцы используют катапульты. Корабли класса Nimitz оснащены паровыми катапультами, тогда как новейшие Ford получили электромагнитную систему EMALS, которая способна разгонять самолеты до 240 км/ч и потребляет меньше ресурсов.

Посадка происходит с помощью хвостового крюка, который цепляется за аварийные тросы. На авианосцах класса Ford используется усовершенствованная система AAG, позволяющая сажать больше типов самолетов и требующая меньше обслуживания.

Как появилась наклонная полоса

До 1950-х годов авианосцы имели только одну центральную полосу. Это делало посадки чрезвычайно рискованными: неудачная попытка могла привести к столкновению с другими самолетами или к аварии.

В 1951 году британский капитан предложил решение - наклоненную посадочную полосу. Она дала пилотам возможность восстановить скорость и повторить заход на посадку без катастрофических последствий. Уже в 1952 году ВМС США модернизировали свой авианосец USS Antietam, и успех нововведения был настолько убедительным, что большинство кораблей класса Essex получили наклонные палубы.

