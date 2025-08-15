Каждый такой случай становится скандалом, но почти никогда это не является виной круизной компании.

Отдых на круизных лайнерах становится все более популярным. Однако, как ни странно, случаев, когда кто-то падает в море во время круиза, случается не так много, пишет DailyMail.

По оценкам, в прошлом году в мире за борт упало 19 пассажиров и членов экипажа круизных лайнеров. Учитывая, что речь идет о сотнях тысяч людей, путешествующих на круизных лайнерах, это на самом деле мизерные цифры. К тому же статистика улучшается год от года, несмотря на рост пассажиропотока.

Есть три самые распространенные причины, по которым пассажиры круизных лайнеров оказываются за бортом: опьянение, попытка самоубийства или преступный умысел (попытка убийства, нападение, толкание за борт и т.д.). Поскольку поручни на большинстве судов обычно расположены на высоте груди, действительно случайные несчастные случаи практически исключены.

Энди Хармер, управляющий директор Международной ассоциации круизных линий в Великобритании и Ирландии, говорит, что нет известных случаев, когда кто-то вел себя адекватно и упал с круизного лайнера.

Так или иначе, если вы уже оказались за бортом, специалисты советуют экономить силы и просто держаться на воде, ожидая спасения. Попытки догнать корабль вплавь ни к чему хорошему не приведут. В большинстве случаев шансы на выживание зависят от температуры воды и от того, не было ли переломов костей при ударе о воду.

