Тайна 15-метровой змеи Конго до сих пор волнует исследователей и скептиков.

Пилот времен Второй мировой заявил, что гигантская змея напала на его вертолет в джунглях Конго, пишет Indian Defence Review.

Уникальный инцидент, который стал легендой криптозоологии, произошел, по словам бельгийского пилота Реми Ван Льерде, в 1959 году над тропическими лесами Конго. Пилот утверждал, что видел змею длиной около 15 метров, которая поднялась из подлеска и едва не достала его вертолет.

"Она подняла голову на три метра и, казалось, оценивала вертолет как добычу. Если бы я был в ее зоне действия - оно бы ударило", - рассказал Ван Льерде.

По его словам, существо имело зеленовато-коричневое тело, голову "размером с лошадь" и челюсть настолько широкую, что "легко могло бы проглотить человека".

Пилот даже сделал черно-белую фотографию загадочной рептилии, но снимок оказался размытым и без четких ориентиров масштаба. Несмотря на отсутствие доказательств, статус Ван Льерде как ветерана Второй мировой и опытного авиатора сделал историю сенсацией - ее цитировали даже в научно-популярных передачах 1980-х.

Однако ни одного другого свидетеля или физических подтверждений так и не появилось. Биологи отмечают, что самая большая змея региона - африканский скальный питон - достигает максимум 6 метров, поэтому рассказ о 15-метровом существе выглядит невероятным.

Несмотря на это, миф о "гигантской конголезской змее" живет до сих пор, дополняя пантеон местных легенд о загадочных существах, вроде мокеле-мбембе - "африканского динозавра", которого местные племена описывают веками.

