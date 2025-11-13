В Британии идентифицировали вымерший вид змеи, останки которой были найдены еще в 1981 году на побережье Хордл-Клиф в графстве Гемпшир. Как пишет Interesting Engineering, вид получил название Paradoxophidion richardoweni (парадоксальная змея) и жил примерно 37 миллионов лет назад.
Команда из Лондонского Музея естествознания отмечает, что открытие помогает лучше понять, как сформировалась группа так называемых "продвинутых" змей, к которой относится большинство современных видов.
Paradoxophidion richardoweni считается одним из древнейших представителей группы каенофидиев - современной линии эволюции змей. По словам руководителя исследования доктора Георгиоса Георгалиса, этот вид интересен тем, что сочетает черты, присущие различным современным змеям.
"Мы до сих пор имели мало доказательств о том, как именно они появились. Paradoxophidion помогает нам приблизиться к ответу", - пояснил ученый.
Название рода происходит от греческого слова paradoxos - "странный" или "необычный". Вид назвали в честь британского ученого Ричарда Оуэна, который первым описал окаменелости змей из этого же места и был среди основателей Музея естествознания.
Окаменелые позвонки, имеющие всего несколько миллиметров в длину, пролежали в коллекции музея более 40 лет. Только благодаря современным КТ-сканам, говорится в публикации, удалось детально исследовать 31 позвонок, восстановить форму позвоночника и создать 3D-модель, доступную онлайн для ученых всего мира.
Результаты анализа свидетельствуют, что все кости принадлежат одному виду змей, которые достигали менее метра в длину.
Как отмечается, череп змеи не сохранился, поэтому ее рацион остается загадкой. Однако позвонки по форме похожи на современных водных змей семейства акрохордидов - так называемых "змей-слоновьих хоботов", которые живут в водоемах Юго-Восточной Азии. Это позволяет предположить, что Paradoxophidion richardoweni также мог вести полуводный образ жизни.
"37 миллионов лет назад климат на территории современной Англии был значительно теплее - из-за более высокого уровня углекислого газа и более близкого расположения региона к экватору. Место находки - Хордл-Клиф - известно среди палеонтологов уже два века, а первые открытия датируются 1800-ми годами, в частности это коллекция родственников крокодилов Барбарой Родон-Гастингс. Здесь обнаруживали различные окаменелости, в частности черепах, ящериц и млекопитающих", - пишет Interesting Engineering.
Новое открытие, подчеркивают исследователи, показывает, насколько богатыми остаются музейные коллекции: даже спустя десятилетия они способны раскрыть новые страницы истории жизни на Земле.
