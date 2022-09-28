Ни для кого не секрет, что с началом полномасштабной войны, да и накануне, украинцы пустили в ход свое проверенное временем оружие – юмор. Если бы не оно, в Украине не хватило бы психотерапевтов для работы с травмированными ужасными событиями в стране.

Поэтому, услышав 21 сентября угрозу бункерного деда Путина о вероятности применения ядерного оружия, наша нация моментально расчехлила самое меткое оружие – юмор. И запустила в интернет-пространстве шутки о том, как можно провести последние мгновения жизни. И самой остроумной стала идея собраться в Киеве на горе Щекавица и устроить там оргию!

Теперь все объясним: представляете, нам угрожает ботоксный фюрер уничтожением, а мы напоследок решаем оторваться, как никогда до этого. Из обычной шутки это "сладкое" предложение разрослось до настоящей группы в Телеграмм под названием "Оргія на Щекавиці як їб*не", где ее участники не сдерживают себя и общаются на откровенные темы, соревнуясь в мастерстве мемограмства.

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Так, все началось с обычного твита Натальи Песковой, которая рассказала читателям о Телеграмм-канал: "Не буду вам рассказывать длинную историю о том, как я об этом узнала, но в Киеве существует сообщество с чатом в тг, которое планируют в случае ядерного взрыва собраться на Щекавице и устроить оргию. Так что имейте в виду, вдруг у кого-то из вас это несбывшаяся сексуальная фантазия".

Моментально этот твит стал популярным в разнообразных соцсетях, интернет-пользователей уже невозможно было остановить, мемы на тему Щекавицы разрастались с такой скоростью, что позавидовал бы сам Усэйн Болт.

Шутки на тему Щекавицы вышли на общенациональный уровень

Наиболее раскованные пользователи соцсетей предлагают собраться вне зависимости от того, применит Путин ядерку или нет - мол, жизнь одна, так стоит ли сдерживать себя в потаенных фантазиях? Некоторые предлагают провести сначала генеральную репетицию.

Шутки на тему Щекавицы вышли на общенациональный уровень. Не верите? Так, "Сильпо" приглашает в маркет неподалеку, утверждая, что касс целых 16 штук, хватит всем. "Киевстар" обещает стабильный мобильный интернет (что ж, трансляция феерического действа обеспечена). Некоторые медиа уже даже публикуют подборку песен для секса на случай оргии. А популярная среди молодежи группа LATEXFAUNА шутит, что именно она – хедлайнер Щекавицы. А известный кулинар Евгений Клопотенко уже составил меню для тех, кто проголодается во время оргии.

Ходят слухи, что судя по обсуждениям оргии на Щекавице, собственно секса там и не будет: на горе организуют кулинарные мастер-классы от Клопотенко, разнообразные лекции, кейтеринг от "Сильпо". А само слово "оргія" в этом случае якобы означает "організована подія".

Так о чем свидетельствуют такие шутки в разгар путинских ядерных угроз:

1. Что бы ни случилось, наша нация держится. Оправившись после Бучи, Ирпеня, "Азовстали", Изюма, мы шутим на такую сложную тему – применение против Украины ядерного оружия. Более того, некоторые украинцы уже делятся планами, что будут делать после ядерного взрыва. Разве сломаешь такую нацию?

2. Мы – консолидированы, как никогда. Путин думал, что, запугав нас, он посеет хаос среди украинцев. Нет! И эта история со Щекавицей – один пусть из примитивных, но ярких примеров. Мы моментально объединились, смеясь над угрозами агрессора. Создана группа в Телеграм-канале, которая помогает найти единомышленников, пусть по юмору, но все же. Ее участники объединены одной целью прежде всего: пусть хоть на несколько минут отвлечься от страшной обыденности и окунуться в другой мир – для кого-то - эротических фантазий, для других – острого юмора. А для известных компаний СММ-приколы - еще один способ привлечь новых клиентов.

Некоторые украинцы уже делятся планами, что будут делать после ядерного взрыва. Разве сломаешь такую нацию?

3. Будет или нет – вот в чем вопрос! Жить в ожидании чего-то приятного, нового, пусть фрикового - это уже иметь пусть мелкую, но цель в жизни. Мы здесь не говорим о том, что кто-то ждет ядерного удара. Нет, встречу можно организовать на Щекавице и без него. А будет там оргия или нет - это уже второстепенный вопрос. Само событие - это уже повод для встречи офлайн для людей, желающих общения (и не только).

Здесь не можем не вспомнить шутливое событие в США в 2019-м году, когда около 75 человек пришли ко входу в секретную "Зону 51" в Неваде. Накануне в Facebook организовали группу желающих принять участие в "штурме Зоны 51" - американской военной базы, которая десятки лет была одним из самых охраняемых секретов на планете. Адепты уфологических теорий верят, что на базе хоронят инопланетные корабли и клонируют пришельцев. Как видите, среди миллиона участников группы в Fb все же нашлись те, кто осмелился прийти.

4. Война мемов будет на протяжении всей полномасштабной войны украинцев против настоящего зла – России. И пусть это будет очередной фейл Путина на публике, его угрозы, глупости Медведева или пресс-алкаше МИД РФ Захаровой – мы не прекратим шутить, пока будем существовать. Наш юмор - наше оружие!

Ольга Робейко