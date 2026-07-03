Мясники назвали виды мяса, которые они сами никогда не покупают в супермаркетах

Эксперты советуют покупать мясо в специализированных мясных магазинах.

Опытные мясники считают, что не все виды мяса одинаково хорошо подходят для покупки в супермаркетах. Как пишет издание Egeszsegkalauz, решающее значение могут иметь свежесть продукта, способ его обработки и условия хранения.

В публикации отмечается, что небольшие мясные лавки часто имеют преимущество благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками, возможности обрабатывать мясо на месте и определенным образом подготовить его непосредственно по просьбе покупателя.

"Это не означает, что мясо, продаваемое в супермаркетах, плохое, скорее то, что к отдельным продуктам стоит относиться более внимательно", – говорится в публикации.

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Фарш. По словам экспертов, именно для говяжьего и птичьего фарша свежесть имеет наибольшее значение. После измельчения площадь поверхности мяса значительно увеличивается, поэтому при неправильном хранении бактерии могут размножаться быстрее.

Мясо на кости. Для мяса на кости особенно важно непрерывное соблюдение холодовой цепи. Эксперты объясняют, что вблизи кости структура тканей отличается, поэтому при длительном или неправильном хранении качество может ухудшаться быстрее. Именно поэтому мясники рекомендуют покупать такие продукты там, где они быстро обновляются.

Паштеты. Несмотря на внешнюю простоту, эти продукты требуют высокого мастерства при приготовлении. Для правильной консистенции, сбалансированного вкуса и безопасности необходимы точная рецептура, тщательная термическая обработка и строгое соблюдение температурного режима.

Субпродукты. Печень, сердце, почки и другие субпродукты очень быстро теряют качество, если их неправильно хранить. Благодаря более быстрому товарообороту в специализированных мясных магазинах они могут попадать к покупателям более свежими, а продавцы способны посоветовать оптимальный способ их подготовки и приготовления.

Отдельно авторы отмечают, что современные супермаркеты работают в соответствии со строгими нормами пищевой безопасности. Однако разница с небольшими мясными магазинами заключается в том, что "для определенных продуктов меньший объем местной обработки, более частое обновление товарных запасов и личная профессиональная компетентность могут обеспечить лучшее качество".

Эксперты также советуют, независимо от места покупки, проверять целостность упаковки, срок годности, условия охлаждения и внешний вид мяса.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, шеф-повара назвали список блюд, которые они обычно не заказывают в чужих ресторанах. Среди них – "блюдо дня", фирменные салаты, печенье, фьюжн-эксперименты и вареная рыба.

Часто причиной являются сомнения в свежести продуктов, сложность приготовления или чрезмерный упор на внешний вид вместо вкуса. Некоторые повара также избегают стейков, курицы, пасты Альфредо или суши, считая их либо слишком простыми, либо рискованными с точки зрения качества и безопасности.

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