Хакеры взломали крупнейший в интернете форум, который обвиняют в пропаганде нацизма

По данным хакеров, среди модераторов 4chan были члены правительства США, а Россия была признана "страной ботов".

Во вторник, 15 апреля, хакеры взломали одиозный форум 4chan, анонимный имиджборд, на котором зародились мемы вроде Pepe The Frog, Soyjak, рейдж-комиксов, а также который не один раз обвиняли в терроризме и пропаганде нацизма.

Ответственность за влом взяла на себя группа Soyjak.party. На главной сайта была размещена надпись: "SOYJAK.PARTY WON".

В сеть утекли скриншоты внутренней панели модераторов, исходный код сайта, шаблоны банов, список "джаниторов" (пользователей с ограниченными модераторскими правами) и полные данные администрации, включая IP и почты (напомним, форум анонимный).

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По словам одного из джаниторов, с которым связался TechCrunch, все материалы выглядят подлинно: "У меня нет причин думать, что это фейк".

Он отметил, что утечка намного серьёзнее предыдущих: "Мы давно понимали, что быть раскрытым - это вопрос времени. Но на этот раз взломщик, похоже, реально получил контроль над системой, а не просто слил пару файлов".

В сети уже начинает расходиться информация, что в слитой базе данных модераторов нашли электронные почты с индексами .gov и .edu, что может указывать на причастие правительства США к 4chan.

Кроме того, в файлах форума обнаружили карту, на которой указаны "страны ботов", государства, из которых идёт самый большой бот-трафик. Среди них Россия, Беларусь, вся Азия, практически вся Африка и ещё несколько десятков стран.

Форум 4chan давно превратился в эпицентр радикальных движений и месторождение контента, который разлетается по сети: от невинных мемов до идеологии, вдохновляющей теракты. Там зародился QAnon, там писали свои манифесты стрелки из Крайстчерча и Баффало, а также, по некоторым данным, там был организован штурм Капитолия в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что в TikTok появилась опасная "ритуальная" игра, ломающая психику подростков. Дети входят в транс и потом страдают галлюцинациями.

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