В каких странах больше всего веганских ресторанов: эксперты назвали топ-6 направлений

В перечень таких стран вошли Новая Зеландия, Тайвань, Индия и другие.

В популярных курортных местах растет спрос на веганские или растительные блюда. Поэтому в новом отчете общества "Веганство в мире" обнародовали лучшие направления для веганских туристов в 2026 году, передает Daily Mail.

Новая Зеландия

Несмотря на то, что Новая Зеландия известна своим пастбищным животноводством и высококачественной бараниной и говядиной, там начинает больше распространяться веганская еда, поэтому многие кафе и рестораны предлагают разнообразные растительные блюда.

Опираясь на последний отчет Vegan Society, Новая Зеландия имеет наибольшее количество заведений питания для веганов на душу населения в мире (344,81 ресторана на миллион человек).

Такая цифра включает веганские рестораны и обычные заведения, которые имеют веганские блюда в меню.

Тайвань

Тайвань является мировым лидером по количеству специализированных веганских ресторанов (14,8 на миллион населения).

"Хотя мясо играет ключевую роль во многих блюдах из риса, супах и лапше, страну называют "веганским раем" за большое количество специализированных вегетарианских/веганских ресторанов", - рассказывают в материале.

Португалия

Несмотря на то, что Португалия известна своей свежей, вкусной кухней, в основе которой лежат морепродукты из Атлантического океана, Веганское общество обнаружило, что Португалия занимает второе место по количеству веганских ресторанов на душу населения.

"Однако она также занимает третье место в мире по потреблению рыбы/морепродуктов на душу населения. Хорошая новость заключается в том, что "vegano" на португальском языке очень похоже на английское написание, поэтому рестораны будет легко различить", - отмечают в Daily Mail.

Исландия

Исландия имеет самый высокий в Европе процент ресторанов, которые предлагают одно веганское меню.

"Однако наличие таких ресторанов не означает снижение потребления мяса и продуктов животного происхождения. Исландия имеет один из самых высоких показателей потребления мяса и продуктов животного происхождения - около 394 кг на душу населения в год, что равно показателю США", - говорится в публикации.

Индия

В Индии многие блюда являются естественно веганскими, где акцент делается на бобовых, овощах, зерновых и специях, с такими основными продуктами, как дал, чана масала (карри из нута) и алу гоби (картофель и цветная капуста).

"Потребители в Индии почти вдвое чаще, чем в США, заявляют, что "очень или чрезвычайно вероятно" купят мясо растительного происхождения. Страна имеет разнообразные кулинарные традиции, что означает, что потребление мяса варьируется в зависимости от региона. Курятина и козлятина являются основными продуктами питания по всей стране, а в некоторых регионах также популярны свинина и говядина", - объяснили в Daily Mail.

Сингапур

Сингапур является страной с наибольшим количеством вегетарианских ресторанов на душу населения в мире, многие из которых предлагают веганские меню.

Кухня страны является невероятным сочетанием китайской, малайской, индийской и перанаканской культур, а также славитть своими богатыми вкусами, которые могут найти в недорогих гастрономических центрах.

"Другие страны с богатыми буддийскими традициями, такие как Вьетнам и Япония, сформировали сильное и разнообразное присутствие веганских и вегетарианских кулинарных впечатлений", - подытожили в издании.

