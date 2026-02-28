На Reddit назвали 9 блюд, которые сотрудники ресторанов сами не заказывают

Работники ресторанов рассказали, какие блюда они сами никогда не заказывают – от устриц до салатов и "блюд дня". Причины могут удивить.

Поход в ресторан должен приносить удовольствие, но работники общепита знают кухню изнутри. На Reddit повара и официанты рассказали, какие блюда они предпочитают обходить стороной. Причины – от сомнительной свежести до завышенной цены, пишет Tasting Table.

Устрицы - если это не профильное заведение

Сырые устрицы могут быть опасны при неправильном хранении и подаче. Есть риск заражения бактериями Vibrio. Опытные повара советуют заказывать их только там, где морепродукты – специализация.

Салаты

По словам пользователей Reddit, в недорогих заведениях салаты часто готовят наспех, иногда без должной гигиены. Кроме того, это одно из самых переоценённых блюд – себестоимость низкая, а цена может превышать $20.

Видео дня

Супы ближе к закрытию

В течение дня суп могут просто "доливать" новой порцией к старой. В барах его нередко размораживают и держат на подогреве часами.

Рыба-меч

Хотя это популярная позиция, работники кухни предупреждают о паразитах, которые встречаются в этом виде рыбы. При правильной термообработке опасности нет, но зрелище при разделке отбивает аппетит.

Куриные крылышки

Проблема не в безопасности, а в качестве и запахе на кухне. Некоторые сотрудники утверждают, что используют недорогое мясо с высокой наценкой.

Блюдо дня

Часто их готовят из ингредиентов, срок годности которых подходит к концу. Ещё одна причина – высокая маржа в "пиковые" дни, например 14 февраля.

Кальмары

Без быстрой подачи они становятся резиновыми и жирными. К тому же это одна из самых "накрученных" по цене закусок.

Рыба в начале недели

Как сообщается, свежие поставки морепродуктов обычно приходятся на конец недели.

Блюда и напитки с лимоном

Лимоны часто лежат рядом со льдом и трогаются руками персонала. Кроме того, соком могут маскировать запах несвежей рыбы.

Посните, что многое зависит от конкретного заведения. В хорошем ресторане с соблюдением норм безопасности большинство рисков минимальны. Главное – выбирать проверенные места и обращать внимание на репутацию.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие морепродукты лучше покупать в замороженном виде.

Вас также могут заинтересовать новости: