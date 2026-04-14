Что произойдет с организмом, если ежедневно есть белый хлеб: ответ трёх диетологов

Есть люди, которые каждый день едят белый хлеб, в то время как другие отказались от него в пользу цельнозерновых продуктов.

Если вы ежедневно испытываете сильное желание съесть белый хлеб, вам, возможно, интересно, как эта привычка влияет на ваше здоровье, пишет Real Simple.

Поэтому издание попросило диетологов объяснить, что на самом деле происходит, когда человек ежедневно употребляет белый хлеб. Прежде чем решать, полезен ли белый хлеб для здоровья, стоит разобраться в его питательном составе.

Объясняется, что этот контекст, вместе со всем остальным, что вы едите, имеет гораздо большее значение, чем многие осознают.

"Белый хлеб приобрел такую плохую репутацию, но, на мой взгляд, его просто неправильно понимают, особенно в западной культуре питания. "Белые" зерна, будь то хлеб или рис, означают лишь то, что мука или зерно были рафинированы для удаления отрубей и зародышевых слоев. Это означает, что эти продукты содержат меньше клетчатки, витаминов и минералов, чем их цельнозерновые аналоги", – отметила диетолог Валери Каллен.

Она добавила, что это не означает, что они автоматически вредны или не имеют пищевой ценности.

На самом деле существует несколько ситуаций, когда организм нуждается в энергии, и именно в таких случаях белый хлеб может оказаться особенно полезным.

"Белые зерна усваиваются быстрее, чем зерна с высоким содержанием клетчатки, а это значит, что белый хлеб – отличный вариант, если вам нужен быстрый прилив энергии, например, перед длительным бегом или занятием танцами. Классические сочетания, такие как тост с арахисовым маслом или тост с бананом, не зря являются основными продуктами спортивного питания", – пояснила Каллен.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в одном ломтике промышленного белого хлеба содержится:

Калории: 72,9;

Белок: 2,57 г;

Углеводы: 13,4 г;

Клетчатка: 0,63 г;

Жиры: 0,98 г;

Кальций: 57,64 мг;

Калий: 31,9 мг;

Магний: 7,34 мг.

"Обычный белый хлеб, который продается в магазинах, изготавливается из рафинированной муки, лишенной клетчатки и питательных веществ, чтобы он мог храниться в течение нескольких недель. Этот недостаток клетчатки означает, что он переваривается почти мгновенно, быстро повышает уровень сахара в крови и так же быстро его понижает, что проявляется в виде снижения энергии, тяги к еде и возвращения голода гораздо раньше, чем это должно было бы быть", – отметила диетолог Коко Пьеррель.

При этом еще одна диетолог Мишель Михелис поделилась, что исследование, опубликованное на сайте Science Direct, указывает на то, что существуют индивидуальные различия в реакции человеческого организма на белый хлеб.

"Для многих здоровых людей этот скачок является временным и не имеет значения", – отметила диетолог.

Примечательно, что, по словам Пьеррель, регулярное употребление белого хлеба без достаточного количества сбалансированных питательных веществ может повлечь за собой потенциально серьезные риски для здоровья:

"Когда рафинированные углеводы становятся ежедневной привычкой без белков и полезных жиров, которые бы сбалансировали рацион, скачки и падения уровня сахара в крови становятся хроническими, что приводит к накоплению жира, слабому воспалению и постоянному чувству голода, которое никогда полностью не исчезает".

В то же время, Михелис добавляет, что, как показывают результаты исследования, ежедневное употребление белого хлеба в рамках разнообразного рациона с высоким содержанием клетчатки – это совсем другая история.

В статье указывается, что людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника или воспалительными заболеваниями кишечника, белый хлеб может принести пользу, поскольку он легко переваривается.

По словам Каллен, при болезни Крона и язвенном колите легкоусвояемый белый хлеб с низким содержанием клетчатки на самом деле является тем, что рекомендуется во время обострения.

