"Вдоводил" от Lockheed унес сотни жизней пилотов и гражданских, получив неоднозначную репутацию в мире авиационной техники.

25 августа в истории авиации не отмечается громкими событиями, однако именно в этот день в разные годы - 1967, 1970, 1971, 1972, 1978, 1981 и 1987 - разбивались истребители F-104 Starfighter от Lockheed. Самолет, который должен был стать символом скорости и технического прорыва, вошел в историю как один из самых аварийных в мире, пишет Defense Express.

Трагическая статистика

Из 2578 построенных F-104 было потеряно более 1170 машин. Погибли по меньшей мере 400 человек - как пилоты, так и гражданские. В некоторых странах-операторах часть катастроф скрывали, поэтому реальные цифры могут быть еще больше.

Starfighter создавался как высотный перехватчик - "ракета с крыльями". Однако чрезвычайно маленькое крыло, сложность пилотирования, ненадежный двигатель и высокая посадочная скорость сделали его чрезвычайно опасным. Самолет часто срывался в штопор без предупреждения, а катапультирование на низкой высоте было почти невозможным.

Мировая эксплуатация

Несмотря на мрачную репутацию, F-104 стоял на вооружении в 15 странах - среди них Германия, Италия, Канада, Япония и Турция. В ФРГ Starfighter получил прозвище "вдоводитель": только немецкие ВВС потеряли около 300 машин и более 115 пилотов. Наибольшие относительные потери понесла Канада - 110 самолетов из 238.

В 1965 году, рекордном по количеству аварий, разбились 76 самолетов, погибли 32 человека. В 1970-х было потеряно еще более 400 машин. Последним F-104 сняла с эксплуатации Италия - только в 2004 году.

