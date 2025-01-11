Некоторые растения являются инвазивными: они быстро распространяются и уничтожают другие виды.

Садоводы любят сажать декоративные растения, которые быстро растут и при этом не требуют особого дополнительного ухода. Однако, как утверждает опытный садовник Центра домашнего садоводства Кемпера в ботаническом саду Миссури Джастин Кандра, нужно избегать так называемых инвазивных растений, которые слишком агрессивно распространяются и вызывают изменения в окружающей среде, например, уничтожают местные популяции растений, пишет Southern Living.

Инвазивные растения распространяются несколькими способами, например через семена, ползучие стебли, корни или плоды, которые переносят птицы. Причем многие такие растения продаются в садовых центрах, говорит вице-президент по садоводству и коллекциям Ботанического сада Атланты Аманда Беннетт.

Вот шесть инвазивных растений, которые, как утверждают садоводы, никогда не следует сажать.

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1. Мимоза

Другие ее названия - пудровое дерево, шелковое дерево. Это быстрорастущее маленькое или среднее дерево имеет перистые листья и эффектные рыхлые розовые соцветия, которые превращаются в сплющенные семенные коробочки. Обычно мимоза растет на солнечных участках, таких как поля, опушки, берега ручьев и обочины дорог, говорит Кандра.

2. Клематис тернифлорный

Это полувечнозеленое виноградное растение захватывает опушки лесов, ручьи, обочины дорог, заглушая другую растительность. Цветет как в тени, так и на солнце, и это наиболее заметно в конце лета, когда растение расцветает в виде перистого белого облака.

3. Плющ английский

Это низкорослое почвопокровное растение быстро приживается, а также становится хорошим укрытием для комаров, говорит Беннетт. Плющ укореняется из семян, корней и узлов листьев, поэтому является агрессивным, часто распространяясь до 100 футов в высоту и в ширину.

4. Бирючина китайская

Это вечнозеленый кустарниковый вид захватывает леса, поля, обочины дорог и берега ручьев, образуя густые заросли, которые затеняют местные виды.

5. Груша Брэдфорд

Также это растение известно как груша каллерия. Оно оказалось проблемным из-за цветов с неприятным запахом, слабой древесины и способности к перекрестному опылению с другими растениями, которые впоследствии оно вытесняет, говорит Беннетт.

6. Барвинок обыкновенный

Это одно из самых популярных вечнозеленых почвопокровных растений. Его трубчатые лавандово-голубые цветы красивые, но в некоторых местах это может стать инвазивным, говорит Беннетт.

7. Бамбук небесный

Другие названия - райский бамбук, священный бамбук, нандина. Этот древесный куст имеет красочные вечнозеленые листья, эффектные плоды, которые любят птицы (которые помогают распространять семена), а также устойчив к засухе и тени, говорит Кандра. Однако эти характеристики также делают его инвазивным, заставляя его вытеснять местные виды.

8. Вистерия китайская

Садоводов привлекают пышные фиолетовые цветы этой древесной лианы, однако это растение достигает высоты 40 футов, опоясывая или заглушая другие деревья и кусты, говорит Кандра.

9. Фарфоровая ягода

Другое название - амурская перечная лоза. Она имеет красивые розово-фиолетово-голубые ягоды, чем-то напоминает лозы дикого винограда. Может достигать 25 футов в высоту, и птицы любят ягоды, что способствует распространению этого инвазивного растения, говорит Беннетт.

10. Камыш гигантский

Эту многолетнюю траву высаживают как декоративную или для борьбы с эрозией. Но она стала инвазивной во многих местах.

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