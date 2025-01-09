Что приносит в дом гортензия / фото pixabay.com

Нежные и пышные гортензии украшают любой участок. Но в выращивании они совсем непростые. И перед тем, как заводить дома такого зеленого "питомца", стоит хорошо подумать. Мы разобрались, можно ли хранить гортензию в квартире и какую опасность может нести цветок.

Можно ли гортензию держать в доме

Главная причина отказаться от этого красивого цветка в квартире - его ядовитость. Любителям растения нужно знать, как гортензия влияет на человека. Почти все виды культуры являются ядовитыми и вызывают тяжелое отравление, а многие содержат цианид. Если у вас есть животные или любопытные дети, которые могут попробовать цветок "на зуб", то не стоит рисковать. Токсины содержатся во всех частях растения.

Ещё одна причина, почему нельзя держать гортензию дома - это прихотливость в уходе. Если ваш опыт выращивания цветов небольшой, то высок риск погубить цветок. Гортензии нуждаются в большом количестве солнечного света, но без прямых солнечных лучей, регулярных поливах, влажном воздухе. Если вы часто забываете поливать растения, то эта культура не для вас.

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Чем ядовиты гортензии / фото pixabay.com

Почему нельзя сажать гортензию возле дома

Если дома выращивать цветок не рекомендуется, то может посадить его возле дома? Плохая идея. Как уже упоминалось ранее, гортензия - светолюбивая культура. Если посеять её прямо под стенами, то на грядку будет падать тень от дома и о пышном цветении можно забыть.

Кроме того, гортензии часто вырастают высокими и затеняют окна. А мощные длинные корни могут повредить фундамент.

Кому подходит гортензия в горшке дома

Этот цветок можно без опасений выращивать аллергикам. Гортензия считается гипоаллергенным растением. Поэтому если у вас есть негативная реакция на пыльцу - этих кустов можете не бояться.

Также гортензию можно сажать опытным цветоводам. Если вы уже не новичок в уходе за растениями, то получите удовольствие от красивого цветения.

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