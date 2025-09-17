Эти деревни заполнены идеальными коттеджами.

Котсволдские холмы на западе Англии известны своими красивыми деревнями с извилистыми улочками, волшебными пабами и ресторанами, а также безопасным доступом к прекрасным пейзажам посреди природы. Несмотря на то, что сложно выбрать самую красивую деревню этих холмов, туристы определились по этому поводу. Об этом пишет Express.

Речь идет о живописных деревнях Аппер Слотер и Лоуэр Слотер, которые на протяжении десятилетий сохраняли свой выразительный английский шарм.

Более того, в 2021 году газета The Times закрепила назвала их самыми красивыми деревнями Великобритании.

Эти деревни соединены между собой небольшой рекой Ай, притоком реки Виндраш.

"Слотерс (общее название деревень - УНИАН) олицетворяют суть совершенной, изысканной привлекательности Котсволда. Расположенные на берегах реки Ай, также известной как Слотерс-Брук, эти две деревни остаются полностью нетронутыми и неизменными уже более века - с 1906 года здесь не проводилось никаких строительных работ", - подчеркнули в Express.

Главной особенностью Слотерса является его английская деревенская изысканность.

Что известно о Лоуэр Слотерс

Лоуэр Слотер выглядит будто с английской открытки, поскольку украшен очаровательными известняковыми коттеджами, которые разбросаны по берегам реки Ай.

"Золотые каменные дома Котсволда с их безупречным внешним видом перемежаются с колоритными сельскими магазинами и сельским пабом, а все это на фоне сказочных пейзажей и тихого журчания реки. Река Ай, которая протекает параллельно главной улице и которую можно перейти через небольшие каменные мостики, является сердцем Лоуэр Слотер", - уверяют в материале.

Отмечается, что многие из этих коттеджей, которые построены из местного известняка датируются 16 и 17 веками.

Также достопримечательностью в Слотерсе является Старая мельница, которая датируется XIX веком.

Аппер Слотер

Аппер Слотер расположен чуть менее чем в километре вверх по течению.

"Коттеджи вокруг сельской площади были перепроектированы известным архитектором сэром Эдвардом Лутиенсом в 1906 году. Река Ай извивается между аккуратно подстриженными травянистыми берегами и пересекается по всей длине и ширине волшебными старыми мостами и бродом. К реке ведут волшебные каменные лестницы, вероятно построенные для того, чтобы крестьяне могли легче набирать воду, а также небольшая методистская часовня, построенная в 1865 году, которая расположена вдоль ручья и сейчас используется как гончарная мастерская", - рассказали в материале.

Еще одной достопримечательностью села является церковь Святого Петра, части которой датируются 12 веком. Внутри туристы могут полюбоваться невероятной аркой алтаря 14 века, изящными каменными резьбами и витражами.

