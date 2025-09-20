Как истребители выживают в морозном небе на критической высоте

Истребители Gripen и F-35 выполняют миссии на высоте 12 000 метров при температуре ниже -50°C.

Летные миссии современных истребителей часто проходят в чрезвычайно холодных условиях, где температура воздуха падает ниже -50°C. Несмотря на экстремальный мороз, самолеты и их экипажи остаются боеспособными благодаря специальным технологиям и оборудованию, пишет Wionews.

Двигатели и топливные системы

Реактивные двигатели изготавливают из сплавов, устойчивых к низким температурам. Холодный и плотный воздух может даже повышать их мощность, но для надежной работы применяют подогрев топливных и смазочных систем, чтобы избежать загустения.

Критические системы самолета - от гидравлических линий до датчиков - оборудованы обогревателями. Кромки крыльев и лобовые стекла имеют антиобледенительные устройства, работающие на отведенном тепле двигателя или с помощью электрообогрева.

Тепло для пилотов

Кабина истребителя герметична и обогревается, поддерживая комфортную температуру для пилота. В случае неисправности системы обогрева летчики имеют теплые костюмы, перчатки и даже электроподогрев.

В случае катапультирования пилот имеет арктический набор выживания: утепленную одежду, еду, изоляционное снаряжение и сигнальные средства, которые позволяют продержаться до прибытия спасателей.

Постоянное тестирование

Истребители, такие как Gripen или F-35, регулярно проходят проверки в арктических условиях. После каждого полета техники осматривают самолеты на предмет обледенения, повреждений или утечек.

Благодаря современным технологиям истребители остаются эффективными даже там, где мороз сильнее антарктического.

