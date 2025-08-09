Исследователи уже создали карту объекта и успели провести предварительные раскопки, чтобы определить время заселения города.

Индейцы майя оставили после себя множество тайн, причем с каждым годом их, кажется, все больше. Недавно ученые обнаружили новый древний город майя в Мексике.

Как пишет Arkeonews, речь идет о городе Сак-Бахлан. Ученые верят, что это убежище последних повстанцев майя, которые более ста лет оказывали сопротивление захвату со стороны Испании.

Город майя Сак-Бахлан, вероятно, был открыт международной археологической группой под совместным руководством американского ученого Брента Вудфилла и японского исследователя Юко Ширатори.

Авторы материала отмечают, что новое открытие проливает свет на группу майя под названием лакандон-чольти. Она оставалась независимой в течение долгого времени после того, как пал Лакам-Тун – столица индейцев-майя – в 1586 году.

Как удалось найти древний город майя в Мексике

Затерянный в джунглях город индейцев-майя смогли найти благодаря смелой теории исследователя из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) Хосуэ Лосада Толедо. Он сделал прогнозную модель с использованием географических информационных систем, основываясь на исторических записях. Для модели он использовал и письма испанского монаха Диего де Риваса XVII века, изучив маршрут, по которому он ехал в город майя Сак-Бахлан и обратно в 1690-х годах.

В своих письмах монах рассказывал, что его путешествие состояло из четырехдневного похода пешком, после чего он два дня сплавлялся на каноэ по реке Лакантун, в итоге достигая слияния с рекой Пасьон.

Когда исследователь восстановил эти маршруты с помощью программного обеспечения ArcGIS Pro, то смог выделить зону поиска с учетом рельефа местности, водоемов, растительности и так далее. Таким образом, работы начали вести в регионе, расположенном неподалеку от рек Джатате и Искан, в самом сердце биосферного заповедника Монтес-Асулес, который находится недалеко от границы между Мексикой и Гватемалой.

"После обширных экспедиций, которые имитировали трудности исследований XIX века – хотя и с использованием спутникового интернета и современных инструментов – команда обнаружила архитектурные остатки, соответствующие строительству майя и колониальным записям о Сак-Бахлане", – сказано в материале.

Найденный город майя в был зарегистрирован в Национальном реестре археологических и исторических памяток страны под названием "Sol y Paraíso. Probablemente Sak-Bahlá". На данном этапе исследователи создали карту объекта и уже успели провести предварительные раскопки, чтобы определить время заселения города.

Чем известен найденный город майя

Исторически Сак-Бахлан считается последним убежищем повстанцев майя, которые отказывались признавать испанское правление. Более ста лет после падения Лакам-Туна они оставались в изоляции в джунглях. Им удавалось сохранить свою автономию до 1695 года, до тех пор, пока испанский монах Педро де ла Консепсьон не обнаружил город.

Вскоре после того открытия Сак-Бахлан был покорен и переименован в Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес. Однако уже к 1721 году он был заброшен. К конечном итоге город майя поглотили джунгли.

Примечательно, что это была не первая попытка отыскать затерянный город. В 1999 году историк Ян де Вос пытался найти Сак-Бахлан, но его экспедиция оказалась неудачной.

