Одна повседневная ошибка лишает вас счастья и радости жизни, – психологи

Стремление упростить себе повседневную рутину может привести к неожиданным негативным последствиям.

Постоянное ощущение рутины, эмоционального застоя и потребность порадовать себя мелкими покупками могут свидетельствовать не об усталости или недостатке мотивации, а о дефиците новизны в повседневной жизни. Об этом пишет HuffPost со ссылкой на специалистов в области психологии и психотерапии.

Как рассказывает преподаватель психологии и нейронаук Вашингтонского университета в Сент-Луисе Тим Боно, человеческий мозг естественным образом склонен к привычным действиям. Именно поэтому люди часто выбирают одни и те же маршруты, повторяют одни и те же блюда или придерживаются неизменного распорядка дня. Такой подход помогает экономить ментальные ресурсы, однако имеет и обратную сторону.

По словам эксперта, со временем человек привыкает даже к положительным изменениям. В позитивной психологии это явление называют "гедонической адаптацией". В результате то, что когда-то приносило радость, постепенно становится обычной частью повседневности.

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В то же время появление новых впечатлений способно нарушить этот процесс.

"Когда мы добавляем новизну, мы фактически нарушаем процесс адаптации, и это направляет наше внимание на что-то новое, необычное и уникальное, а это само по себе может быть прекрасным источником радости и счастья", – пояснил Боно.

Лицензированная психотерапевт Рэйчел Вульфф согласна с этим мнением. По её словам, чрезмерная предсказуемость постепенно делает повседневные события менее эмоционально значимыми.

"Слишком большая привычность может сделать переживания менее содержательными и менее приятными, но новизна и попытки попробовать что-то новое способны пробуждать нас и давать тот стимул, которого нам не хватает", – отметила она.

Авторы материала подчеркивают, что новизна не обязательно означает масштабные изменения вроде дальних путешествий или экстремальных приключений. Эксперты советуют начинать с небольших шагов: пройти по другому маршруту, приготовить новое блюдо, пригласить друзей на совместную игру или попробовать новое хобби. Именно такие небольшие изменения легче сделать частью повседневной жизни.

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