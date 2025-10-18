Хотя у большинства котов есть густая шерсть, но они тоже могут замерзнуть на холоде.

Большинство кошек имеют шерсть, которая помогает им защититься от воздействия окружающей среды, а их владельцами - согреться, когда они обнимаются с домашним любимцем. Поэтому, кажется, что коты должны хорошо чувствовать себя в холодном климате и, возможно, даже могут жить на улице под дождем и снегом, пишет Catster.

Ветеринар Лукман Джавед отметил, что коты имеют разную степень устойчивости к холоду в зависимости от таких факторов, как возраст, порода и состояние здоровья. В то же время, все кошки склонны к проблемам, связанным с низкими температурами окружающей среды, поэтому, добавил ветеринар, коты могут замерзнуть и такие случаи происходят.

Он пояснил, что оптимальная температура окружающей среды для большинства кошек составляет 25-30 °C. При этом, по словам Джаведа, большинство здоровых взрослых кошек с шерстью могут переносить более низкие температуры от 10 до 18 °C. Однако даже при таких условиях можно заметить, как домашний любимец ищет теплое место, чтобы уютно устроиться и согреться.

Видео дня

При этом, ветеринар добавил, что некоторые коты более чувствительны к холоду, чем другие. Например, породы без шерсти или с редкой шерстью, такие как сфинксы. Также если у домашнего любимца недостаточный вес или же есть проблемы со здоровьем, тогда им труднее переносить холод, чем здоровым котам с идеальным весом.

Кроме этого, коты, которым уже много лет, также могут иметь трудности с поддержанием тепла при снижении температуры, особенно если они имеют заболевания, влияющие на их метаболизм.

Ветеринар добавил, что если у кота остеоартрит, тогда он не любит низких температур. Также котята в возрасте до двух месяцев, то есть, до тех пор, пока питаются молоком матери, не переносят низких температур. Джавед добавил, что после купания домашнего любимца, когда он мокрый, нельзя держать на холоде.

По словам врача, коты могут некоторое время поиграть на улице со снегом, а потом найти в доме теплое место и свернуться калачиком. Обычно, это касается тех котов, которые привыкли гулять на улице и имеют длинную густую шерсть.

В целом, считает Джавед, вопрос не в том, любят ли коты холод, а сколько они могут терпеть его и как переносят холодную погоду.

Интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринар Майя Платис объяснила, почему кошка будит в 4 утра и как хозяину гуманно отучить любимца от этой привычки. По словам ветеринара, такое поведение зависит от определенных мотивов и не всегда это тяжелый характер домашнего любимца.

Также мы писали, что владельцы кошек могли заметить, как их питомец садится словно человек. Нередко это вызывает смех у людей. Эксперты отметили, что существует несколько признаков, которые могут "провоцировать" такое положение.

Вас также могут заинтересовать новости: