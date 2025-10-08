Эти породы являются дружелюбными и ласковыми.

Перед тем, как завести себе кота, следует убедиться, какая именно порода подходит именно вам. В частности многих интересует вопрос, какие породы подходят для проживания в квартирах. Поэтому ветеринар из Embrace Pet Insurance Лиза Кан рассказала для Parade Pets, каких котиков выбирать для проживания в небольшом доме.

"Благодаря своим небольшим размерам и образу жизни в помещении, большинство кошек могут хорошо чувствовать себя в квартирах, если им обеспечивают социализацию, физические нагрузки, возможности для развития и достаточно основных ресурсов, чтобы избежать конкуренции в домах, где живет несколько кошек", - заверила она.

Ветеринары назвали 6 пород кошек, которые по их мнению лучше всего подходят для проживания в квартире.

Американская короткошерстная

"Американские короткошерстные коты широко известны своей серой или коричневой полосатой шерстью и большими, красивыми глазами", - рассказала доктор Престон Турано, ветеринарный врач, представитель ASPCA Pet Health Insurance.

Однако именно внутренние качества делают эту кошку одной из лучших пород кошек для жизни в квартире.

"Они ласковые и любят отдыхать на жердочке, наблюдая за птицами и белками, бегающими вокруг, но им нужно много двигаться и играть, чтобы не набрать лишний вес", - отмечает доктор Турано.

Британская короткошерстная

Эти кошки обычно имеют прекрасные манеры и являются хорошими домашними любимцами для квартиры.

"Эти кошки, как правило, сдержанные, спокойные и ласковые. Они реже, чем некоторые другие породы, мяукают, чтобы привлечь внимание, или становятся гиперактивными, и не известны как большие лазутчики", - заверила доктор Кан.

В то же время Турано добавляет:

"Британская короткошерстная кошка - очень спокойный и приспособляемый компаньон, который, как правило, очень покладистый, если только вы не пытаетесь его носить на руках".

Рэгдол

Эксперты считают эту породу одной из лучших для содержания в квартире. По их словам, если вы ищете кота с характером, который похож на собачий, то вам понравится эта порода.

"Название "рэгдол" полностью отражает их характер: они без проблем ложатся и позволяют себя гладить и обнимать. Рэгдолы чрезвычайно спокойны, поэтому они очень хорошо приспосабливаются к жизни в квартире", - подчеркивает доктор Турано.

Сингапурская кошка

"Сингапурская кошка - одна из самых маленьких пород кошек, но эти кошки все равно полны энергии. Они очень общительны и, вероятно, будут следовать за вами по квартире. Они также любят лазить, то ли по вашей мебели, то ли по вам, так что имейте это в виду", - предупреждает доктор Турано.

Однако он заверил, что эти коты идеально подходят для жителей квартир.

"Благодаря своему общительному характеру сингапуры лучше всего подходят для людей, которые часто находятся в квартире и взаимодействуют с ними", - добавил он.

Шотландская вислоухая

Доктор Турано и доктор Кан предупредили, что перед тем, как завести эту породу, следует узнать немного информации о здоровье этой породы.

"Генная мутация, которая вызывает складывание ушей, может также влиять на хрящи в других суставах. Если вы планируете приобрести такую кошку, обязательно поговорите с ветеринаром о проблемах со здоровьем и возможных связанных с этим расходах, а также с заводчиком об истории их линии", - отметила Кан.

Бирманская

Эти милые котики могут стать забавой в любом доме.

"Эта кошка, которая живет в квартире, известна своей любовью и ласковостью. Они игривы даже во взрослом возрасте, но не слишком гиперактивны. Бирманские кошки любят компанию и довольны жизнью в небольших домах, если имеют возможность общаться с людьми", - заверила Кан.

