Как понять, что кошка замерзла: эксперты назвали 9 верных признаков

Эксперты по домашним животным предупредили, что температура ниже 7°C считается "слишком низкой для кошек". Длительное воздействие низкой температуры подвергает кошек риску переохлаждения.

Они отметили, что хотя большинство кошек инстинктивно ищут тепла, когда становится холодно, владельцы все же должны убедиться, что они в безопасности, так как у них может быть обморожение, пишет Mirror.

Какие признаки того, что кошке холодно

Теплые места - сворачивание калачиком на солнечных участках, лежание возле батарей или зарывание в одеяла - все это признаки того, что кошка пытается согреться.

Прикосновения - кошка, которая внезапно стала более ласковой, может искать дополнительное тепло от вас или других животных.

Дрожь - кошки могут дрожать от холода, поскольку их организм пытается выработать тепло.

Поза - плотно свернутое тело с поджатыми лапами и хвостом - это естественная поза для сохранения тепла.

Холод - если у кошки необычно холодные уши, лапы или нос, возможно, ей трудно согреться.

Активность - замерзшие кошки меньше двигаются, чтобы сохранить энергию, и выглядят более вялыми, чем обычно.

Сон - они могут спать больше и выбирать более теплые, замкнутые пространства, чем обычно.

Вокализация - некоторые кошки могут чаще мяукать или казаться беспокойными, когда им некомфортно из-за холода.

Укрытие - кошка может прятаться в небольших, изолированных местах, таких как под одеялами, в шкафах или картонных коробках, чтобы сохранить тепло.

Как согреть кошку

Нужно обеспечить ей теплую подстилку, поддержку комфортной температуры в помещении, предоставление безопасных грелок или одеял.

Если вы подозреваете, что с животным что-то не так, следите за ним, вносите необходимые изменения, например, добавляйте больше одеял или создавайте для него теплый уголок.

Если кот живет во дворе

Если ваша кошка гуляет на улице, эксперты посоветовали всегда хорошо проверять машину перед тем, как завести ее, поскольку кошка может прятаться в колесной арке или возле двигателя.

"Если кошка настаивает на том, чтобы справлять нужду на улице, лоток с землей у двери будет полезен, если земля во дворе промерзла, также следует поставить миску с водой, так как кошка может не иметь возможности пить на улице", - посоветовали эксперты.

"Если дороги посыпали солью, помойте лапы вашей кошки, когда она вернется домой, прежде чем она сможет слизать соль сама", - говорится в рекомендациях.

