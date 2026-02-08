Какие кошки не требуют особого ухода: ветеринар назвала топ-5 самостоятельных пород

Кошки являются популярными домашними любимцами среди людей.

Многие котята, особенно породы с легким характером, обычно требуют меньшего ухода, чем другие животные. К примеру, вам не нужно выгуливать кота, как это делают с собакой, что является огромным преимуществом для людей, которые хотят завести домашнего питомца. Поэтому издание ParadePets назвало 5 пород кошек, которые не требуют особого ухода.

Британская короткошерстная

Эта порода не только красива, но и за ней легко ухаживать. Кроме того, британские короткошерстные кошки могут прожить до 20 лет, ведь это долгоживущая порода.

"Эти кошки, похожие на плюшевых мишек, обычно сдержанные, спокойные и ласковые", - рассказала ветеринарный врач Лиза Кан.

Также эта порода реже мяукает, чтобы привлечь внимание, по сравнению с другими кошками.

Американская короткошерстная

Американские короткошерстные - милые котики с длительным сроком жизни, которые не требуют особого ухода. Поэтому неудивительно, что ветеринары рекомендуют их людям, которые хотят иметь простую породу кошек.

"Милые, спокойные и общительные, американские короткошерстные кошки имеют умеренный уровень энергии и часто одинаково довольны, когда играют со своим хозяином или дремлют на диване. Их часто считают неприхотливыми, поскольку они обычно имеют умеренный уровень энергии, общительны, но не слишком требовательны, и имеют короткую шерсть, за которой легко ухаживать", - заверила Кан.

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки известны своей короткой шерстью и минимальным линькой, а также часто считаются кошками, за которыми легко ухаживать и которые хорошо себя чувствуют в компании занятых владельцев.

"Эта порода, любознательная и умная, любит исследовать и взаимодействовать со своим окружением и может извлечь пользу из таких кошачьих развлечений, как высокие сиденья, кошачья мебель и игрушки-головоломки. Хотя они ласковы со своими семьями, они часто слишком активны и игривы, чтобы проводить много времени, свернувшись на ваших коленях. Несмотря на то, что они обладают высокой энергией и нуждаются в развлечениях, они требуют минимального ухода", - подчеркнула ветеринар.

Шартрез

Это еще одна порода кошек, за которой легко ухаживать.

"Эту спокойную породу кошек часто описывают как тихую и вежливую. Они, как правило, любят быть рядом со своими хозяевами, не требуя постоянного внимания, и обычно не очень громкие. Их шерсть короткая или средней длины и не требует чрезмерного ухода", - объяснила Кан.

Поэтому эта порода может стать отличной для новичков или тех людей, которые живут в квартире, ведь эти кошки неприхотливы и легко вписываются в любой дом.

Бирманская кошка

Бирманские кошки милые, игривые и ласковые, благодаря чему они стали популярными домашними любимцами для тех, кто хочет иметь компанию, но не хочет постоянно ухаживать за животным.

"Благодаря короткой шерсти и в целом опрятному внешнему виду, они не требуют особого ухода, а многие из них социально гибки и любят рутину, но часто стремятся к вниманию и взаимодействию", - добавила ветеринар.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринары рассказали, какие кошки являются самостоятельными и не требуют много внимания. В этот список вошли абиссинская кошка, персидская, британская короткошерстная и другие.

Также ветеринар объяснила, какие кошки самые красивые в мире. По ее словам, такими породами являются персидская кошка, регдол, сиамская кошка, мейн-кун, бирманская кошка и другие.

