Раньше считалось, что на Луне нет условий, которые благоприятны для окисления элементов.

В образцах лунной почвы обнаружили крошечные зерна оксида железа, которые привезла китайская миссия Chang'e-6. Такая находка изменила представление о поверхности Луны и ее магнитных свойствах. Об этом сообщили ученые в новом исследовании, передает The Independent.

До этого момента считалось, что на Луне нет условий, которые благоприятны для окисления элементов, и что оксиды железа там практически отсутствуют. Поэтому железо на Луне было найдено преимущественно в восстановленном виде, без добавления кислорода.

В то же время недавние исследовательские миссии указали на распространенное присутствие магнитного минерала гематита, содержащего оксид железа, в высокоширотных регионах Луны.

"Однако эти минералы, найденные в образцах лунной почвы, включая те, что были собраны во время миссий NASA "Аполлон", считались нестабильными соединениями на поверхности Луны. Образцы, полученные во время предыдущей миссии "Чанъэ-5", обнаружили следы некоторых окисленных форм железа в стекле, образованном на лунном грунте под воздействием интенсивного тепла и давления от удара метеорита", - уточнили в издании.

Эти результаты свидетельствовали о том, что локальное окисление металлов на Луне происходило во время процессов, вызванных внешними метеоритами.

"Однако окончательные доказательства существования на Луне сильно окисляющих минералов, таких как гематит, оставались неясными. Теперь образцы лунного грунта, привезенные на Землю в июне прошлого года китайской миссией "Чанъэ-6", содержат крошечные зерна минерала гематита, что является первым таким открытием на Луне", - добавили в материале.

Согласно новому исследованию, эти минералы были найдены в зернах особых лунных пород, которые состоят из фрагментов, слитых под воздействием интенсивного тепла и давления метеоритных ударов.

"Это открытие предоставляет достоверные доказательства присутствия Fe2O3 на поверхности Луны, что ставит под сомнение традиционное представление о лунной поверхности", - отмечают ученые в своем исследовании.

Сейчас исследователи предполагают, что эти минералы образовались во время крупномасштабных метеоритных ударов, которые схожи с теми, что были ранее обнаружены в бассейне Айткен (SPA) на южном полюсе Луны и в кратере Аполло на обратной стороне Луны.

Ученые считают, что во время таких метеоритных ударов богатые кислородом минералы, такие как троилит и другие сульфиды на Луне, высвобождали кислород в окружающую среду, который затем вступал в реакцию с железными минералами, вызывая их "ржавление".

Ученые добавляют, что такие выводы могут помочь объяснить происхождение странных магнитных аномалий на поверхности Луны, в частности в северо-западной части бассейна SPA, которые, по словам ученых, до сих пор остаются малоизученными.

Другие исследования о космосе

Также ученые заявили, что расширение Вселенной не ускоряется, как считалось ранее. В частности исследователи до этого считали, что сила, известная как темная энергия, ускоряет расширение Вселенной, однако новое исследование свидетельствует о том, что оно вовсе не ускоряется, а наоборот.

Кроме того, ученые обнаружили яркую вспышку от огромной черной дыры, которая светится светом 10 триллионов солнц. Эти вспышки света и энергии могут происходить от таких явлений, как запутанные магнитные поля или перебои в нагретых газовых дисках, окружающих черные дыры.

