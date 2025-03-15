Раньше королем Луны был Юпитер.

Сатурн завоевал титул лунного короля, ведь астрономам удалось открыть 128 новых спутников, вращающихся вокруг планеты. Таким образом общее количество спутников Сатурна достигли 274. Если сравнивать, то это почти вдвое больше, чем спутники всех других планет, пишет Interesting Engineering.

Теперь Юпитер, который был королем Луны, значительно отстает, ведь имеет лишь 95 спутников.

Эксперты благодаря использованию мощного канадско-французского Гавайского телескопа нашли скрытую "орду" крошечных спутников.

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По словам исследователей, все 128 спутников Сатурна имеют неправильную форму, которая напоминает картофелину, а также небольшой размер - всего несколько километров в поперечнике.

По информации EarthSky, команда под руководством Эдварда Эштона из Института астрономии и астрофизики в Тайване впервые идентифицировала 62 спутника Сатурна с помощью Гавайского телескопа на вершине Мауна-Кеа, что на Гавайях.

"Конечно, мы нашли 128 новых лун. Исходя из наших прогнозов, я не думаю, что Юпитер когда-нибудь догонит нас", - добавил Эштон в интервью Guardian.

По предположениям экспертов, эти спутники могут быть остатками нескольких более крупных захваченных спутников, которые были разрушены из-за сильных столкновений с другими спутниками или кометами.

Другие исследования космоса

Как писал УНИАН, астрономы нашли сразу четыре планеты возле ближайшей к Земле звезды. В частности исследование показало, что каждая из них составляет лишь 20-30 % массы Земли и совершает полный оборот вокруг звезды всего за несколько дней.

Также ученые сообщили, что вода появилась во Вселенной гораздо раньше, чем считалось до этого. По их словам, большой взрыв породил более легкие элементы, такие как водород.

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